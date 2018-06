iab austria: Startschuss zum Digital Fairness Dialog mit Finanzminister Löger

Autaktveranstaltung am 5. Juli 2018, um 18.30 Uhr, im weXelerate Innovation Hub.

Wien (OTS/LCG) - Das interactive advertising bureau austria startet seine neue Flagship-Eventserie zu zentralen Zukunftsfragen in den Bereichen Online und Digitalisierung. Am 5. Juli 2018 widmet sich der Auftaktevent dem Thema „Steuerfairness im digitalen Zeitalter – Besteuerung von Google, Facebook & Co“. Österreich spielt im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer europäischen Digitalsteuer. Das hochkarätige Podium diskutiert daher mit Finanzminister Hartwig Löger über mögliche Lösungswege für eine faire Steuerpolitik und erarbeitet einen gemeinsamen Umsetzungsplan. Der Event findet in Kooperation mit dem Handelsverband statt.



Als Vertreterinnen und Vertreter der Medien laden wir Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein.



Es sprechen:

Hartwig Löger (Bundesminister für Finanzen)

(Bundesminister für Finanzen) Alexandra Vetrovsky-Brychta (Vizepräsidentin iab austria)

(Vizepräsidentin iab austria) Harald Gutschi (CEO UNITO Versand & Dienstleistungen)

(CEO UNITO Versand & Dienstleistungen) Walter Hitziger (Vorstand Österreichische Post)

(Vorstand Österreichische Post) Marcus Grausam (CEO A1 Telekom Austria)

(CEO A1 Telekom Austria) Dieter Siegel (CEO Rosenbauer International)

Moderation: Sebastian Loudon

Keynote: Michael Zettel (Accenture Österreich)

Digital Fairness Dialog mit Finanzminister Löger

Wir ersuchen um Online-Akkreditierung im Pressebereich auf https://www.leisure.at/anmeldung.

Datum: 05.07.2018, 18:30 Uhr

Ort: weXelerate

Praterstraße 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.leisure.at/de/presse/4069

