ARBÖ: Staus rund um Spielberg am Wochenende!

Neben dem Ferienstart bringt das kommende Wochenende auch wieder ein Highlight für alle Motorsportfans. Staus sind vorprogrammiert.

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bringt für alle Motorsportbegeisterten wieder eine Veranstaltung der Sonderklasse. Während am Donnerstag das Programm mit Autogrammstunden und Fanveranstaltungen ab 13 Uhr beginnt, geht es am Freitag (29. Juni) um speziell am Samstag (30. Juni) bei den Rennen schon etwas heißer her. Wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen und aufgrund mancher überregionalen Baustellen empfiehlt der ARBÖ Informationsdienst, sowie der Veranstalter, von Wien über die Semmering Schnellstraße (S6) und dem Knoten St. Michael anzureisen. Von Graz kommend oder auch aus Oberösterreich erreicht man das Veranstaltungsgelände am besten über die Pyhrnautobahn (A9) und die Murtal Schnellstraße (S36). Starten Sie aus Salzburg bietet sich die Tauernautobahn (A10), die Murtal Straße (B96) und der Weg über St. Michael, Tamsweg und Judenburg an.

"Staus sind speziell ab Sonntagvormittag, aber auch schon am Samstagnachmittag rund um Knittelfeld und den Abfahrten Zeltweg-Ost bzw. Zeltweg-West sehr wahrscheinlich", warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

Der ARBÖ Tipp: Timen Sie die Anreise wenn möglich so, dass Sie bereits um ca. 7:30 Uhr am Red Bull Ring ankommen. Nutzen Sie die vielen umliegenden Parkplätze. Bahnfahrer können die Shuttle-Busse vom Bahnhof Knittelfeld zum Renngelände verwenden. Für Camper stehen spezielle Fahrzeugabstellplätze zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at