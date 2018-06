J BALVIN ist Nr. 1, der GLOBAL MEISTGESTREAMTE KÜNSTLER AUF SPOTIFY

Basierend auf der weltweiten Begeisterung für sein kürzlich erschienenes neues Album VIBRAS und seiner Beliebtheit für Gemeinschaftsprojekte landete J Balvin heute weltweit auf Platz 1 bei Spotify. Insgesamt wird seine Musik monatlich von 48.158.683 Millionen Hörern gestreamt - die höchste Gesamtzahl aller Zeiten für einen Latin-Musiker.

"Ich kann mich nur immer wieder bedanken. Ich bin so dankbar, dass ich der weltweit am meisten gestreamte Künstler auf Spotify bin. Es geht um mehr als nur J Balvin, es ist eine ganze Bewegung, und das alles auf Spanisch. Damit haben wir bewiesen, dass auch Latinos ein weltweites Publikum ansprechen können, ohne dass wir unsere Identität aufgeben müssen. Dies ist eine Leistung für die gesamte Latino-Gemeinschaft. Ich bin Spotify so dankbar für seine enorme Unterstützung der Reggaeton-Bewegung." - J BALVIN

"J Balvin hat in Rekordzeit gezeigt, dass der spanischsprachigen Musik keine Grenzen gesetzt sind. Das Publikum für seine Musik findet sich nicht nur auf Streaming-Plattformen, sondern auch in Nachtclubs, am Radio usw. und es nimmt exponentiell zu - mit Hörern in allen sozialen Gruppen weltweit. Dieser Universal-Künstler aus Kolumbien wird schon in jungen Jahren zur Legende für unsere Musik", sagt - Jesus Lopez, Chairman und CEO, Universal Music Lateinamerika und iberische Halbinsel.

J Balvins "Vibras" kam mit dem größten Latin-Musik-Debut des Jahres heraus und wurde von TIME, ROLLING STONE und BILLBOARD zu "einem der bisher besten Alben des Jahres" gekürt.

José Álvaro Osorio Balvin - seinen Fanscharen weltweit besser bekannt als der mehrfache Latin-Grammy Gewinner J BALVIN - stammt aus Medellín in Kolumbien und wurde von Billboard als "der größte Ableger der Latin-Musik in vielen Jahren" gelobt. Außerdem wird er als einziger Latin-Musiker in der Auflistung der "Neuen Klassiker" von Rolling Stones genannt: "kreative Visionäre, ... die sich bei der Definition der Zukunft nicht von den Regeln der Vergangenheit einschränken lassen". J Balvin hat seinen ganz eigenen Stil entwickelt, der an die erste Welle der Reggaeton-Stars aus Puerto Rico erinnert, jedoch mit zusätzlichen kolumbianischen und Mainstream-Hiphop-Rhythmen durchwoben, eher verführend als prahlerisch und extrem modebewusst ist. Er gilt inzwischen eindeutig als Anführer der Reggaeton-Revolution der zweiten Generation, die den urbanen Sound für die Latin-Musik weltweit wieder in den Vordergrund rückt.

Von seinem bahnbrechenden Major-Label-Debut-Album LA FAMILA, dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Nachfolger ENERGIA (das Latin-Album des Jahres 2016) und neueren wegweisenden Singles wie Mi Gente und Machika konnte sich J Balvin kurz nacheinander neun Nr. 1 Latin-Singles, mehr als 50 Millionen Social Media Followers und insgesamt ZEHN MILLIARDEN YouTube-Aufrufe sichern. Letzten Sommer erreichte J Balvins "Mi Gente" als erste spanischsprachige Single die Nr. 1 auf Spotifys Global 50 Chart, und inzwischen hat Balvin auch Drake übertroffen und ist der Spotify-Künstler Nr. 1 weltweit geworden. Mit seinem revolutionären Stil und seinem Erfolg auf den Charts hat sich J Balvin außerdem zu einem der beliebtesten Partner für Gemeinschaftsprojekte in der Latin-Musik entwickelt. Er hat bereits mit Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Liam Payne, Nicky Jam, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, Poo Bear, Juanes, Daddy Yankee, Camilla Cabelo und anderen zusammengearbeitet.

Mit dem kürzlich erschienenen Chart-Top-Hit VIBRAS fügt J Balvin seinem bereits berühmten Song-Katalog eine weitere Kollektion hinzu, die Rückblicke zur Anerkennung des Reggaeton der alten Schule mit abenteuerlichen neuen Fusionen vereint, die dem Genre einen neuartigen Stil, Toleranz und Rhythmen verleihen und die Latin-Urban-Musik weltweit immer beliebter machen. J Balvin kann jedoch nicht nur auf die bereits erwähnte beeindruckende Zusammenarbeit mit Superstars stolz sein, sondern entschloss sich außerdem, die Stärke dieser Kategorie durch gezielte gemeinsame Auftritte mit beliebten Reggaeton-Zeitgenossen (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), von Kritikern gelobten genre-übergreifenden Latin-Künstlern (Carla Morrison, Rosalio) und innovativen/im Aufstieg begriffenen internationalen Künstlern wie Willy William, Anitta und Jeon hervorzuheben. Der Großteil des Albums wurde von Balvins langjährigem künstlerischem Partner und Produzenten Sky aus Kolumbien sowie von Puerto Ricos Reggaeton-Pioneer Tainy produziert, während Willy William und Chuckie & Childsplay für die Nr. 1-Singles "Mi Gente" bzw. "Machika" verantwortlich zeichneten. Ob es sich um die mitreißenden Rhythmen der bereits etablierten Hits oder die relaxte Sommermusik des Titelsongs und der aktuellen Single "Ambiente" handelt, Balvin sorgt durchweg immer wieder dafür, dass seine Alben bei allen Publikumsgruppen sofort Resonanz finden, um das Verständnis der Latino-Kultur und die Beliebtheit spanischsprachiger Musik weltweit im Pop-Genre zu verbreiten.

Es ist höchste Zeit, einen Besuch auf einem J BALVIN-Konzert in diesem Herbst auf der von Buchanan's Whisky gesponserten nordamerikanischen VIBRAS-TOUR zu planen. Die von Live Nation produzierte Tour mit 27 Veranstaltungen beginnt am 19. September im kalifornischen Fresno und schließt Konzertstopps in Los Angeles, New York, Miami, Las Vegas, Houston und anderen Städten ein.

