Teilen Sie mit Alessandro Del Piero und Emaar Ihre Fußballleidenschaft und gewinnen Sie ein #EmaarGoldenHome Traumhaus in Dubai

Unterstützen Sie diese Saison Ihr Lieblingsteam, teilen Sie die Spannung auf Twitter und gewinnen Sie am 15. Juli, am Tag des Finales der Fußballweltmeisterschaft, ein #EmaarGoldenHome.

Der Wettbewerb #EmaarGoldenHome steht Teilnehmern weltweit offen und beginnt am 25. Juni, wenn Alessandro Del Piero (@delpieroale), Mitglied des italienischen Weltmeisterteams der WM 2006 in einem Video zeigt, wie die Teilnahme funktioniert.

Die Teilnahme ist ganz einfach. Twittern Sie ein kreatives Photo oder Video von Ihnen oder Ihrer Familie/Freunden zu Hause beim Fußball spielen oder schauen und taggen Sie @emaardubai mit dem Hashtag #EmaarGoldenHome.

Ahmad Al Matrooshi, Managing Director von Emaar Properties, erklärte: "Mit dieser erstmaligen Chance, ein Traumhaus in einer unserer meisterhaft geplanten Lifestyle-Destinationen in Dubai zu gewinnen, möchten wir gemeinsam mit der ganzen Welt das Fußballfieber feiern".

Benjamin Ampen, Managing Director, Middle East & North Africa bei Twitter, meinte: "Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Sportfans auf Twitter leidenschaftliche Fußballfans sind. #EmaarGoldenHome ist ein großartiges Beispiel, wie Emaar den Einfluss von Videos nutzt, um exklusiv auf Twitter mit diesem Zielpublikum global zu interagieren.

Del Piero fügte hinzu: "Die Fußballleidenschaft vereint weltweit Millionen von Menschen und hat ihren Höhepunkt während der Weltmeisterschaft. Ich freue mich, zusammen mit Emaar und Twitter Teil dieser tollen Kampagne zu sein."

Der letzte Tag für die Teilnahme ist der 11. Juli. Gehen Sie auf Twitter zu @emaardubai und lassen Sie die Action beginnen!

Eine Twitter-Umfrage wurde unter @emaardubai bereits gestartet. Um das #EmaarGoldenHome zu gewinnen, wählen Teilnehmer ihre Lieblingsdestination aus folgenden vier Standorten: Downtown Dubai, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate und Emaar South. Diese vier Mega-Bauprojekte von Emaar, die in 16 Ländern vertreten sind, bieten verschiedene Lifestyle-Möglichkeiten.

Downtown Dubai ist die weltweit am meisten besuchte Lifestyle-Destination und Heimat des Burj Khalifa, von The Dubai Mall, The Dubai Fountain und der Dubai Opera. Dubai Creek Harbour bietet den Dubai Creek Tower und ein Weltklasse-Einkaufsviertel sowie die Domizile an der Dubai Creek Küste.

Dubai Hills Estate ist ein Golfplatz-Viertel mit dem Dubai Hills Park und der Dubai Hills Mall. Emaar South steht für Lebensfreude in grüner Umgebung mit einem Turnier-Golfplatz neben dem Ausstellungsgelände der Expo 2020 Dubai.

