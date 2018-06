NEOS Wien/Gara: Stadt Wien muss Schmerzversorgung dringend ausbauen

NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara: „Schmerztherapeutische Versorgung ist in Wien deutlich schlechter als in anderen europäischen Städten.“

Wien (OTS) - „In Wien klafft eine eklatante Versorgungslücke in der Schmerztherapie, deshalb verfestigen sich die Schmerzen bei vielen Patienten und werden chronisch“, erklärt NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara im heutigen Gemeinderat. Die chronischen Schmerzen führen die Betroffenen nicht selten in die Frühpension – 20 Prozent der der jährlichen Frühpensionsantritte sind darauf zurückzuführen.

„Die mehrheitliche Zustimmung, unseren Antrag dem Gesundheitsausschuss zuzuweisen, ist ein erster Schritt. Ich erwarte mir jetzt eine ernsthafte Behandlung und konkrete Schritte um die Versorgungslücke zu schließen“, berichtet Gara.

„Vor allem die interdisziplinäre Schmerztherapie muss gestärkt werden, es braucht einen Ausbau von Versorgungseinrichtungen, in denen die Patientinnen von Teams aus Ärztinnen, Psychologinnen und Physiotherapeutinnen betreut werden. In diesem Bereich ist die Versorgung in Österreich generell deutlich schlechter als in anderen europäischen Ländern. Wir werden daher weiter dran bleiben, damit Gesundheitsstadtrat Hacker einen konkreten Vorschlag für den Ausbau der multimodalen und interdisziplinären Schmerzversorgung vorlegt“, betont Gara abschließend.

