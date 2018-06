Wr. Rechnungsabschluss – Däger-Gregori/ Schubert / Holzmann (SPÖ): „Die Zukunft unseres Planeten liegt in den Städten“

Stadtentwicklung verbindet Alt und Neu und sorgt für ein lebenswertes Wien

Wien (OTS/SPW-K) - SP-Gemeinderätin Luise Däger-Gregori hebt in ihrem Redebeitrag im Zuge der Spezialdebatte „Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung“ die Urban Future Global Conference, die 218 erstmals in Wien stattfand, hervor. 3.000 TeilnehmerInnen aus 400 Städten, 50 Ländern und vier Kontinenten diskutierten über Mobilität, Stadtplanung, Kommunikation und Ressourcenschonung. „Mehr die Hälfte der Menschheit lebt in Städten, die Zukunft unseres Planeten liegt in den Städten“, so die Gemeinderätin. „Es freut mich sehr, dass 37 BürgermeisterInnen, die mehre als 10 Millionen BürgerInnen vertreten, im Rahmen der Konferenz eine Vereinbarung zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung nachhaltiger Energiequellen unterzeichnet haben.“ Wien wurde somit zur Bühne für Impulsgeber, die weltweit in ihren Städten nachhaltig Entwicklung vorantreiben.“

Anschließend legt die Gemeinderätin ihren Fokus auf umfangreiche Projekte in der Donaustadt. Hier besonders hervorzuheben ist ein Schwerpunkt aus dem Bereich Stadtforschung unter dem Arbeitstitel „LOS.DAMS“, also Landschafts- und Freiraumentwicklung in Stadtregionen des Alpenraumes, dessen Ziel es ist, Grünraum für ein Wien mit 2 Millionen EinwohnerInnen zu schaffen. Highlight ist hier eine Grünraumspange, die Wien und Niederösterreich verbindet und von Bisamberg über Gerasdorf bis hin zum Norbert-Scheed-Wald geht. Weiters hebt sie den Regionalpark DreiAnger positiv hervor, bei dem über Stadt- und Gemeindegrenzen hinweg eine grüne Lunge entstehen soll, wobei es Lenkungsmaßnahmen geben muss, damit der landwirtschaftlich genutzte Raum nicht beeinträchtigt wird.

Däger-Gregori geht auf zahlreich erfolgreich umgesetzten Projekten im Bereich Stadtteilaufwertung, Radwegführung, Baustellenabwicklung und Brückenbau in der Donaustadt ein. Besonders wichtig in der Stadtentwicklung ist der Gemeinderätin die sichere Mobilität für Menschen mit besonderen Bedürfnissen: „2017 wurden wieder umfangreiche bauliche Verbesserungen für die Verkehrssicherheit umgesetzt. Es wurden 2.048 Laufmeter taktile Leitsysteme angebracht, Gehsteigabsenkungen bei Schutzwegen ausgebaut und 188 Absenkungen hergestellt.“

Abschließend bekennt sich die Gemeinderätin klar zum Lobautunnel und zur Stadtstraße. Es werde nur mehr auf den Abschluss des gerichtlichen Verfahrens gewartet. Dann könnte mit dem Bau begonnen werden.

Gemeinderätin Ingrid Schubert sieht die progressive Infrastruktur, das vielfältige Freizeitangebot und die hohe Sauberkeit als Mitgrund für die ständige Spitzenposition Wiens, wenn es um Lebensqualität geht. „Wir nehmen Stadtentwicklung seit Jahrzehnten mehr als ernst“, sagt Schubert. „Stadtentwicklung ist lebendig und ständig im Fluss. Um sie steuern zu können, muss man sie ständig beobachten und evaluieren.“ Schubert attestiert der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung diesbezüglich eine hervorragende Arbeit und holt besonders die MA 18 vor den Vorhang. Diese überzeugt mit mehreren EU- und national geförderten Projekten, wie zum Beispiel das Leitbild Grünraum neu oder die Machbarkeitsstudie Südbahnausbau.

„Wien wächst, und diese Dynamik wird im Stadtbild sichtbar, genauso wie der Wandel der Gesellschaft“, attestiert Schubert. „Das zu managen ist Aufgabe und Sinn der MA 19, sie verantwortet Architektur und Stadtgestaltung.“ Die MA 20 wiederum ist für Schubert eine wichtige Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung, Energie und Forschung. Ebenso wie die MA 21, die Planung und Flächennutzung in den Bezirken verantwortet, ist sie mitbeteiligt an der positiven Entwicklung Wiens. „Stadtentwicklung soll Alt und Neu verbinden“, resümiert die Abgeordnete. „Sie soll das Zusammenleben modernisieren, Freiräume für alle schaffen, Plätze und Höfe für alle öffnen. Ich danke allen MitarbeiterInnen, die das ermöglichen.“



Zwtl.: „Ohne MA 33 wärs in Wien finster.“=

SP-Gemeinderat Ernst Holzmann stellt zu Beginn seines Redebeitrages fest: „Ohne MA 33 wärs in Wien finster.“ Verkehrslichtsignalanlagen wurden gewartet, Beleuchtungen erneuert und der Tunnel Kaisermühlen erstrahlt ebenfalls in neuem Licht. „Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sorgt für dezimierte Stromkosten und für eine Verbesserung des Klimaschutzes“, erläutert Holzmann die wichtigen Maßnahmen der Stadt Wien. „Im Zuge der Neugestaltung des Stephansplatzes sowie in einigen Parkanlagen wurden die Beleuchtungen ebenfalls erneuert und sogar erweitert.“

Abschließend bedankt sich Holzmann für die hervorragende Arbeit der MitarbeiterInnen der MA 33 sowie der Stadt Wien.

