Nehammer: „Geballte Fäuste sind falsches Zeichen“

Wien (OTS) - Nach dem aktuellen Foto der drei roten Gewerkschafter mit geballten Fäusten bei der Betriebsrätekonferenz in Graz ruft Karl Nehammer, Generalsekretär der neuen Volkspartei, zu einem Abrüsten der Kampfgestik auf: „Geballte Fäuste sind ganz klar ein falsches Zeichen. Solche Bilder wirken verstörend und alarmierend. Die neue Volkspartei stellt sich jeder Kritik und führt gerne einen sachlichen und lebendigen Diskurs mit ihren Kritikern, aber wir lehnen jede Art von Gewaltsymbolik ab. Von der Symbolik bis zu Taten ist der Weg nicht mehr weit“, warnt Nehammer.



Der ÖGB müsse jede Ankündigung vermeiden, die Gewalt bei Demonstrationen nach sich ziehen könnte, so Nehammer. Der VP-Generalsekretär erinnert in diesem Zusammenhang an Klubchef Christian Kern, der 2016 gegenüber der „Zeit“ sagte: „Wir erleben eine unglaubliche Respektlosigkeit, die Bereitschaft, persönlich vernichtend mit Personen umzugehen. Wir wissen aus der Geschichte, dass der Gewalt der Worte irgendwann die Gewalt der Taten folgt. Das macht mich besorgt."



Kern sei laut Nehammer aufgerufen, seine Genossen von seinen mahnenden Worten zu überzeugen.



