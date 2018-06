Wölbitsch/Olischar ad Welterbe: Großer Teilerfolg für Erhalt!

Weiterer Schritt zur Rettung getan – Initiativen von Kulturminister Blümel tragen Früchte – Ludwig muss Kampf ernsthaft unterstützen

Wien (OTS) - „Der erste Schritt zur Rettung des Wiener Welterbes ist getan, das ‚Historische Zentrum von Wien‘ bleibt als Welterbe vorerst aufrecht“, zeigen sich Stadtrat Markus Wölbitsch und ÖVP Wien Planungssprecherin Elisabeth Olischar anlässlich der heutigen Entscheidung des Welterbekomitees in Bahrain erfreut.

Durch den Einsatz und die Initiative von Landesparteiobmann und Kulturminister Gernot Blümel ist es gelungen, die Verfehlungen der rot-grünen Stadtregierung in einem ersten Schritt wettzumachen. „Für uns heißt es jetzt mehr denn je: Wir wollen retten, was zu retten ist. Wir setzen uns gemeinsam mit Gernot Blümel weiterhin für den Erhalt und das Bestehen des Wiener Weltkulturerbes ein“, so Markus Wölbitsch. „Bei Rot-Grün ist seit Jahren nur Lethargie und Wurschtigkeit in Bezug auf das Weltkulturerbe zu bemerken. Welterbe und moderne Stadtentwicklung müssen unter einen Hut gebracht werden. Das funktioniert überall, außer im rot-grünen Wien.“

„An diesem wesentlichen Teilerfolg der Bundesregierung kann sich die Stadtregierung ein Beispiel nehmen. Bürgermeister Ludwig ist mehr denn je gefordert, ein nachhaltiges und transparentes Konzept zur Stadtplanung vorzulegen. Er muss jetzt handeln und uns beim Kampf für das Welterbe ernsthaft unterstützen“, so Elisabeth Olischar. Das nächste Ziel der ÖVP Wien: Die Aberkennung des Weltkulturerbes endgültig zu verhindern und unsere Stadt von der roten Liste zu streichen.

