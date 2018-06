Treffen von mazedonischem Premier Zaev mit Schieder: „SPÖ unterstützt Mazedoniens Weg in die EU“

Wien (OTS/SK) - Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann und außenpolitischer Sprecher der SPÖ Andreas Schieder betont die Unterstützung seitens der österreichischen Sozialdemokratie für Mazedoniens Weg in die EU. „Der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev ist ein verlässlicher und kluger Partner in der Region. Ich erwarte mir Unterstützung von der österreichischen Bundesregierung für den Weg Mazedoniens in die EU“, so Schieder heute im Anschluss an ein Treffen mit dem mazedonischen Premier. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die erfolgreiche Lösung in dem 27 Jahre währenden Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland durch Zaev. ****

„Zaev, der seit letztem Jahr Regierungschef ist, hat die nationalistischen Widerstände überwinden können und mit viel Umsicht den jahrzehntelangen Streit beigelegt“, gratulierte Schieder dem mazedonischen Premier und seiner Partei die „Sozialdemokratische Liga Mazedoniens“.

Als Außenminister musste Kurz 2016 für seine Unterstützung der National-Konservativen in Mazedonien heftige internationale Kritik einstecken. „Waren es doch die Konservativen, denen schwere Korruption im Land vorgeworfen wurde“, so Schieder, der sich von der österreichischen Regierung nun Unterstützung für den Weg Zaevs erwartet, denn schließlich sei die Regierung Zaevs der verlässliche Partner in der Region. (Schluss)up/rm

