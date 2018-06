Wr. Rechnungsabschluss - Taucher (SPÖ): "Am wichtigsten sind die Dinge in Wien, die man gar nicht mehr wahrnimmt"

Kostenloses Wiener Wasser mit 900 Trinkbrunnen in der ganzen Stadt - Grüne Lunge: Lückenschluss des Grüngürtels um die Stadt mit Regionalpark DreiAnger vollzogen

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ-Gemeinderat Josef Taucher: „Am sensationellsten sind die Dinge des täglichen Lebens, die so selbstverständlich geworden sind, dass sie keiner mehr wahrnimmt. Dennoch sind sie sehr wichtig, denn sie sind die Daseinsvorsorge der Menschen in Wien. Das Wiener Wasser, welches bei allen einfach so aus der Leitung sprudelt und in manch anderen Ländern wohl einen Euro pro Liter kostet, ist in Wien kostenlos.“ Taucher sprach die 900 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum an, die in Park, Sportanlagen und sogar auf Spazierwegen aufgestellt sind. „Über das alles redet man kaum. Man übersieht es. Genau das ist es aber, was Wien so einzigartig macht. Es sind viele Kleinigkeiten, die natürlich Geld und oft viel Anstrengungen kosten, aber es zahlt sich aus“, so der Gemeinderat. „Es ist keine Willkür, sondern unser politischer Wille, der all das möglich gemacht hat.“

„Auch wie wir diese Stadt energieeffizient machen, ist einzigartig“, ist Taucher überzeugt. „Wien hat den niedrigsten Energieverbrauch pro Kopf. Wien ist damit Weltmeister in Österreich. Wien hat auch die niedrigsten CO2-Emissionen. Die Werte sinken seit Jahren kontinuierlich. Wien hat auch die EU-Grenzwerte für Feinstaub unterschritten. Das alles ist kein Zufall. Es sind die klaren politischen Maßnahmen im Verkehrs- und Umweltbereich, die das möglich gemacht haben.“

Der SPÖ-Abgeordnete sprach auch über den Ausbau des Grüngürtels um Wien. Laut Taucher ist mit dem Regionalpark DreiAnger ein letzter Lückenschluss bald Realität. Die grüne Lunge um Wien wäre damit gewährleistet. „Aber auch kleine Projekte erfreuen die Menschen. Das Paradiesgartl Aspern ist ein Obsthain mit, von und für Nachbarinnen und Nachbarn. Es bringt uns mit Menschen in Kontakt, die sich ansonsten nicht für Politik interessieren“, berichtete Taucher.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at