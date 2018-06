Marktstand in der Gewista Werbegesellschaft

Direkt vom Gärtner aus Wien frisches Obst und Gemüse einkaufen – das können ab sofort die Mitarbeiter der Gewista

Wien (OTS) - Seit diesem Freitag verkauft die Gärtnerei Jakubek aus Wien-Simmering ihr Frischgemüse sowie saisonales Obst und Kräuter im Foyer der Gewista. Mitarbeiter der Werbegesellschaft können somit Produkte direkt aus Wien für das Wochenende einkaufen und die Wiener Landwirtschaft sowie die Sortenvielfalt kennenlernen. Der Betriebsrat stellt den Mitarbeitern dafür Gutscheine im Gesamtwert von 60 Euro für den Einkauf zur Verfügung.

"Betriebliche Gesundheitsförderung", so Gewista-CEO Franz Solta, "ist uns in der Gewista ein zentrales Anliegen. So haben wir, neben vielen weiteren Maßnahmen, die direkt bei uns im Unternehmen angeboten werden, die Initiative des Betriebsrates sofort unterstützt. Wir freuen uns, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses tolle Angebot an nachhaltigem und saisonalem Frischgemüse, Kräutern und Obst direkt auf unserem Firmengelände zu offerieren."

"Unsere Kolleginnen und Kollegen können nun in ihrer Arbeitszeit ohne zeitraubendes Anstellen an Theke und Kassa im Supermarkt hochqualitative Lebensmittel, die vom Betriebsrat finanziell mit 60 Euro pro Person gestützt werden, einkaufen und sparen so nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit. Es freut mich besonders, unseren Kolleginnen und Kollegen nachhaltig in Wien produziertes, saisonales, frisches Obst und Gemüse anbieten zu können", so Gewista-Betriebsratsvorsitzender Josef Pölzer.

"Die Marktstände sind eine wichtige Direktvermarktungsform in der Stadt und steigern das Bewusstsein für die Wiener Landwirtschaft. Wir kämpfen täglich in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels um die Aufmerksamkeit des Kunden. Doch in öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen haben die Wiener Gärtner mit den Marktständen eine Chance, ins Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener zu gelangen und auf die regionale Vielfalt in der Stadt aufmerksam zu machen", so Martin Flicker, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer (LK) Wien.

Über die Gärtnerei Jakubek

Die Gärtnerei ist ein Familienbetrieb und baut Gemüse, Kräuter und Obst an. Umweltschonend produziert und vollreif geerntet wird das Sortiment am Betriebsstandort in Wien Simmering. Zusätzlich bietet die Gärtnerei Führungen für Schulklassen und Naturerlebnis Workshops an. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gärtnerei Jakubek gaertnerei-jakubek.at.

Über das Wiener Gemüse

In Wien befinden sich 207 Gemüsebaubetriebe, vorwiegend in den Bezirken Simmering, Donaustadt und Floridsdorf. Der Gartenbau ist der größte Sektor der Wiener Landwirtschaft, gefolgt vom Wein- und Ackerbau. 69.809 Tonnen Gemüse werden pro Jahr produziert und der Selbstversorgungsgrad liegt bei 30,7 Prozent. Die Hauptkulturen sind Paradeiser, Gurken sowie Paprika. Sie werden im Glashaus produziert und fast täglich in der Saison von den Gärtnern geerntet. Alle Wiener Betriebe finden Sie auf der Stadtlandwirtschaft Wien-Website und -App stadtlandwirtschaft.wien. (Schluss)

