FPÖ-Gudenus begrüßt Grenzschutzübung "ProBorders"

Wien (OTS) - Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus begrüßte heute die am steirischen Grenzübergang Spielfeld stattgefundene Grenzschutzübung "ProBorders" von Innen- und Verteidigungsministerium. „Es ist wichtig und richtig, dass mit dieser Übung ein Signal an mögliche Migranten und Schlepper ausgesendet wird, dass sich 2015 in Österreich nicht mehr wiederholen wird“, so Gudenus, der daran erinnerte, „dass es vor drei Jahren eine SPÖ-geführte Regierung unterlassen hat, sich auf einen Migrantenansturm vorzubereiten.“

„Wenn sich eine neue Route bildet, dann ist es unabdinglich, alles Notwendige dafür zu unternehmen, damit diese geschlossen wird und im Ernstfall auch unsere Grenze dichtgemacht werden kann. Innenminister Herbert Kickl handelt hier sehr verantwortungsvoll und konsequent im Interesse der österreichischen Bevölkerung. Die Sicherheit der Österreicher und des Landes ist beim Innenminister und der gesamten Bundesregierung in den besten Händen“, betonte Gudenus.

