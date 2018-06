Regionaler Nachhaltigkeitspreis 2018: Gewinnerprojekte

Wien/Laa (OTS) - Erstmals wurde der von Umweltbundesamt und dem Schuhhändler Deichmann ins Leben gerufene Regionale Nachhaltigkeitspreis verliehen. Drei Projektideen aus den LEADER-Regionen Hügel- und Schöcklland, Nationalpark Kalkalpen und Oststeirisches Kernland wurden für ihre Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung ausgezeichnet. Das Preisgeld von jeweils 10.000 Euro soll die Umsetzung der Projektidee erleichtern. Die Preisverleihung fand am 25.6 beim Treffen des LEADER-Forums in Laa an der Thaya statt.

Die Gewinnerprojekte

„Essen ist Leben“ lautet das Motto des Projektes aus dem Hügel- und Schöcklland. Großküchen sollen Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln aus der Region kostengünstig versorgen. Dabei sollen auch Arbeitsplätze entstehen.

Mit der Idee einer „mobilen Bibliothek als kulturellem Nahversorger“ will man in der LEADER-Region Nationalpark Kalkalpen eine Bücherei auf Rädern für die Gemeinden Hinterstoder, Klaus und Steyrling zur Verfügung stellen.

Im Oststeirischen Kernland plant man mit dem Projekt „Zukunftsorientierte Lehrlingswelten“ Geflüchtete bei der beruflichen Integration zu unterstützen und ihnen Lehrstellen in jenen Sparten zu vermitteln, die vom Lehrlingsmangel betroffen sind.

Insgesamt wurden 27 Projektideen für den Regionalen Nachhaltigkeitspreis 2018 eingereicht. Die vom Umweltbundesamt ausgewählte, unabhängige ExpertInnen-Jury beurteilte die Einreichungen nach einem umfassenden Kriterienkatalog.

