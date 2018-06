Wr. Rechnungsabschluss - Neumayer (SPÖ): Hochkultur, Musik und Film - das ist Wien

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Weltstadt Wien bekennt sich dazu, Musik zur Gänze und in der Breite zu pflegen. Wien ist eine Musikstadt. Das ist nicht selbstverständlich, sondern unsere Entscheidung", ist SPÖ-Gemeinderat Jörg Neumayer überzeugt. „Auch musikalische Aus- und Weiterbildung ist uns wichtig. Wir fördern das Musikschulwesen genauso wie private und öffentliche Konservatorien. Denn es ist großartig, wenn bereits Kinder mit Musik in Berührung gebracht werden. Gerade mit Instrumenten wie Kontrabass oder Klarinette, die in einer Volksschule normalerweise nicht zur Verfügung stehen.“



Wien kann zahlreiche sichere Arbeitsplätze auf dem Gebiet der Musikproduktion bieten. „Dass Menschen von der Musik leben können, ist oft nicht möglich“, so Neumayer. „Wir bekennen uns auch zur zeitgenössischen Musik. Denn wir wissen, sie kann morgen schon Hochkultur sein. Hevorzuheben ist auch das Festival ‚Wien Modern. Denn große Talente finden durch die Förderungen der Stadt Wien den Weg auf die Weltbühne oft leichter.“ Wien bietet über Hoch- und Popkultur einen Mix aus individueller Förderung und Auftrittsmöglichkeiten, vom Donauinselfest über die Wiener Wochen bis zum Popfest.



Auch die Filmwirtschaft, die mit 16 Mio. Euro unterstützt wird, kann auf Erfolge verweisen. „57 Filme sind im letzten Förderzyklus entstanden, jeder zweite davon ein Dokumentarfilm. Anscheinend hat Wien hier seine Nische gefunden“, vermutet Neumayer. „Dank gilt vor allem den Expertinnen und Experten in den Beiräten. Es gibt eine gute Mischung zwischen Potenzialförderung und internationaler Profilierung“, sagt der Abgeordnete, der neben den Förderungen für die Programmkinos auch auf die weltweit bekannte Viennale hinweist. Letztere wird jährlich von rund 100.000 Menschen besucht.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at