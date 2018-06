Becher: Regierung stellt modernes Mietrecht aufs Abstellgleis

Dringend notwendige Reformen wieder verschoben

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heute, Dienstag, tagenden Bautenausschusses im Parlament hat SPÖ-Bautensprecherin Ruth Becher ihre Kritik an der Bundesregierung bekräftigt: „Wieder einmal wurde ein modernes Mietrecht, das den Menschen in Österreich leistbares Wohnen garantiert, auf das Abstellgleis gestellt“. Die heutige Ankündigung den Bestandsschutz von Mietverhältnissen durch eine noch kürzere Mindestbefristungsdauer bis hin zu unter einem Jahr aufzuweichen ist laut Becher „äußerst negativ“. „Damit werden viele Österreicherinnen und Österreicher zu Wohnungsbeduinen gemacht“, so Becher. ****

Die Argumentation, dass dadurch nennenswerte Wohnungsbestände zusätzlich auf den Markt kommen, bezeichnet die SPÖ-Bautensprecherin als „realitätsfern“. Keinen Neuigkeitswert gab es betreffend die Ankündigung durch Beschneidung von Eintrittsrechten. „Das ist bereits seit der Veröffentlichung des Regierungsprogramms bekannt“, so Becher. Außerdem verweist Becher auf die jüngste Kritik der Nationalbank und der FMA hinsichtlich der risikobehafteten Eigentumsbildung bei jungen Menschen. „Wenn eine Zinswende der Europäischen Zentralbank zu Wohnungslosigkeit führt, weil Kredite nicht mehr bedient werden können, zeigt das, wie sehr die Regierung in der Frage der Eigentumsbegründung auf dem Holzweg ist. Um eine breite Eigentumsbegründung zu ermöglichen, bedarf es einer Mietzinsbegrenzung. Dadurch fallen die spekulativen Aufschläge bei den Wohnungspreisen mit einem Schlag weg“, so die SPÖ-Bautensprecherin.

Erfreut zeigt sich Becher, dass das Universalmietrecht als wichtige Grundlage einer kommenden Reform miteinzubeziehen ist: „Hier hat sich die FPÖ gegenüber der ÖVP offenbar emanzipiert und eine Ablehnung des SPÖ-Antrags verhindert. Damit bleibt der vorliegende Gesetzesentwurf für das modernste Wohnrecht Europas eine wichtige Fluchttür für jene Abgeordnete der Koalitionsparteien, die sich dieser Politik zugunsten der spekulativen Großanleger entziehen möchten“, so Becher.

Abgeordnete Becher unterstrich die „Verhandlungsbereitschaft“ der SPÖ zugunsten eines modernes Wohnrechts. Kritik gab es seitens der SPÖ-Abgeordneten aber in Richtung Bundesregierung wegen des Ausverkaufs von österreichischem Grund und Boden: „Die Regierung behauptet, die Tür zum Haus Österreich fest verschlossen zu halten und verkauft gleichzeitig Stockwerk für Stockwerk dieses Hauses an inländische und ausländische Spekulanten. Diese Investitionsströme sind keine Lösung für das Problem leistbaren Wohnens, sondern ein Teil davon.“ (Schluss) rm

