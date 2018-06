Theater, Kabarett, Lesungen und Erzählungen

Von „Wie es Euch gefällt“ in Mödling bis „Endstation Sehnsucht“ in Reichenau

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 28. Juni, feiert ab 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes Mödling im Rahmen von „Shakespeare in Mödling“ William Shakespeares „Wie es Euch gefällt“ Premiere (Regie:

Nicole Fendesack). Zu sehen ist das hochaktuelle Stück über Politik, Macht und den Missbrauch von Macht bis 28. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0650/750 73 56 und www.shakespeareinmoe.at.

Am Freitag, 29. Juni, liest Harald Schmidt ab 19.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau unter dem Motto „Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich" Texte von David Foster Wallace. Karten bei oeticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02252/76 26 60, e-mail office @ terhmalbad-voeslau.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Das Shakespeare‘s Globe Theatre London ist in den nächsten Tagen mit drei Stücken von William Shakespeare zu Gast im Amphitheater in Petronell-Carnuntum: am Freitag, 29. Juni, mit „Der Kaufmann von Venedig (The Merchant of Venice)“, am Samstag, 30. Juni, mit „Der widerspenstigen Zähmung (The Taming of the Shrew)“ und am Sonntag, 1. Juli, mit „Was ihr wollt (Twelfth Night or What You Will)“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bei einer Matinee am Samstag, 30. Juni, kann das Publikum zudem ab 14 Uhr selbst wählen, welches der drei Shakespeare-Stücke gespielt werden soll. Nähere Informationen und Karten bei Art Carnuntum unter 0664/392 34 00, e-mail team @ artcarnuntum.at und www.artcarnuntum.at.

Ab Freitag, 29. Juni, widmet sich auch der diesjährige „Klangraum Dobra" unter dem Motto „Von wundersamen Begebenheiten. Parzival, Merlin und magische Beschwörungen“ wieder den Erzählungen und der Musik des Mittelalters: Jeweils begleitet vom Ensemble Leones, entführt Michael Köhlmeier dabei am Freitag, 29. Juni, ab 20.30 Uhr unter dem Titel „Liebeselixiere und Zaubersprüche“ in die Welt von König Artus, Ritter Parzival und der Magie, erzählt Karl Marcovics am Samstag, 30. Juni, ab 20.30 Uhr unter dem Titel „Im verwunschenen Schloss“ über die wundersamen Begebenheiten des Ritters Garwin und widmet sich Dörte Lyssewski am Sonntag, 1. Juli, ab 19 Uhr unter dem Titel „Grusel und Sünde“ Artus, Merlin und Morgaine. Karten u. a. bei der Sparkasse Neupölla unter 050100/795 66 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.klangraumdobra.at.

Ebenfalls am Freitag, 29. Juni, feiert ab 20.30 Uhr im Liechtenstein Schloss Wilfersdorf das Singspiel „Sissy“ von Fritz Kreisler (Libretto: Ernst und Hubert Marischka) nach dem Lustspiel „Sissys Brautfahrt“ von Ernst Décsey und Gustav Holm Premiere. Es spielt das Ensemble und Orchester des Schlossfestivals Wilfersdorf unter der Leitung von Gregor Sommer; Regie: Eveline Schloffer. Folgetermine:

30. Juni sowie 5., 6. und 7. Juli jeweils ab 20.30 Uhr bzw. 8. Juli ab 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Wilfersdorf unter 02573/2366-11, e-mail office @ liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at und www.schlossfestival.at.

Am Samstag, 30. Juni, begeben sich Mag. Bernadette Kalteis und Mag. Johannes Deibl im Rahmen der Sommerspiele Melk bei freiem Eintritt in der Melker Stiftsbibliothek auf Luzifers Spuren; der Vortrag „Vom Teufels-ABC und dem Herzogtum Höllandia“ im Dietmayrsaal beginnt um 17.30 Uhr. Am Sonntag, 1. Juli, präsentiert dann Gernot Kulis nochmals in der Wachauarena sein Programm „Herkulis“; Beginn ist um 20.15 Uhr. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Schließlich startet am Montag, 2. Juli, um 19.30 Uhr der Premierenreigen der diesjährigen Festspiele Reichenau mit der kabarettistischen Revue „Schau‘n Sie sich das an“ mit Sketches, Texten und Couplets von Karl Farkas, Hugo Wiener und Fritz Grünbaum, dargebracht von Peter Matić, Miguel Herz-Kestranek, Nicolaus Hagg u. a. im Großen Saal. Am Dienstag, 3. Juli, folgt ab 19.30 Uhr im Neuen Spielraum „Endstation Sehnsucht“ von Tennessee Williams mit Petra Morzé, Johanna Arrouas, Daniel Jesch u. a. (Regie: Beverly Blankenship). Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei den Festspielen Reichenau unter 02666/525 28, e-mail festspiele @ festspiele-reichenau.com und www.festspiele-reichenau.com.

