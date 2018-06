Josefstadt: Pokornigs Kunstwerke am 27.6. betrachten

Wien (OTS/RK) - Die Ende Februar im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) eröffnete Kunst-Schau „Pinsel, Schere, Stein, Papier“ mit attraktiven Arbeiten des Kreativen Helmut Pokornig kann nur mehr am Mittwoch, 27. Juni, besucht werden. Das Museum ist an diesem Tag in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Helmut Pokornig nimmt an der Finissage teil.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Gezeigt werden Zeichnungen, Illustrationen, Collagen, Fotografien, Figuren und Keramiken. Groß war das Interesse an künstlerischen „Workshops“ für Schulklassen und für Erwachsene. Auch als Puppenspieler und Prinzipal des seit 2012 im 8. Bezirk etablierten Figurentheaters „Marijeli“ setzt Helmut Pokornig künstlerische Akzente. Weitere Informationen:

Telefon 403 64 15 (Museumsleiterin: Maria Ettl). E-Mails an die ehrenamtlich agierende Bezirkshistorikerin sind an folgende Adresse zu schicken: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

