WiFo-Bericht: Kärnten gewinnt mit Rekordwachstum

Sucher: Rekordwachstum ist gemeinsamer Erfolg von Politik unter LH Kaiser u. Anstrengungen von Wirtschaft u. ArbeitnehmerInnen. Schauermärchen vom „Stillstand“ ins Fabelreich verbannt.

Klagenfurt (OTS) - „Kärnten gewinnt mit Rekordwachstum“, zeigt sich SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher über die heute veröffentlichten Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo) erfreut, die Kärnten in fast allen Sektoren der Wirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum bescheinigen.

„Kärnten hat, angeführt von Landeshauptmann Peter Kaiser und dem SPÖ-Team in den letzten fünf Jahren eine 180-Grad-Wende geschafft. Es konnte den bedrohlich nahen HYPO-Heta-Eisberg umschiffen und sich in ruhige Gewässer bringen, wo das Traumschiff Kärnten mit Kapitän Kaiser nun klaren Kurs in Richtung erfolgreiche Zukunft nimmt“, beschreibt Sucher.

Natürlich sei es nicht die Politik allein, die für diesen Aufschwung verantwortlich ist, so Sucher. „Ein Aufschwung ist nie das Ergebnis singulärer Maßnahmen, sondern Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen aller Beteiligten. Hand in Hand haben Peter Kaiser und sein Team gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit Wirtschaft und Industrie, mit Unternehmern und Arbeitnehmern diesen Aufschwung erarbeitet“, betont Sucher der an Zeiten erinnerte, als Sozialpartner vom damaligen Landeshauptmann aus der Regierung geworfen wurden. „Die SPÖ mit Peter Kaiser hat gezeigt: gemeinsam geht’s!“

Die Zeiten der Skandale seien vorbei, seit Peter Kaiser Landeshauptmann von Kärnten wurde. Seine ruhige, überlegte und besonnene Politik, für die er mit der Kärntner Sozialdemokratie steht, erweise sich immer mehr als goldrichtig für Kärnten und seine Menschen. Der Wifo-Bericht strafe auch das Stillstands-Gefasel politischer Mitbewerber Lügen, die bestenfalls als Münchhausen-Märchenstunde durchgehen könnten.

„Die Wahrheit ist, unter Peter Kaiser ist Kärnten vom Pannenstreifen auf die Überholspur und damit auf den richtigen Weg gewechselt. Er und das SPÖ-Team sind die Garanten dafür, dass dieser Erfolgsweg konsequent fortgesetzt wird. Daran werden auch die politisch motivierten Bremsversuche von Mitbewerbern nichts ändern! Kärnten braucht Politiker, die an das Land und die Menschen, an das Potential und die vorhandenen Möglichkeiten glauben. Politiker wie Peter Kaiser, Beate Prettner, Gaby Schaunig, Daniel Fellner und Sara Schaar – und die Politik braucht eine Bevölkerung und Unternehmen, die ihr vertrauen. Dann können wir gemeinsam für Kärnten großes schaffen! “, so Sucher abschließend.

