„Unterwegs in Österreich“ am 27. Juni aus St. Lorenzen im Mürztal und Neuberg an der Mürz

Claudia Reiterer und Peter Resetarits zu Gast in „Daheim in Österreich“

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Oliver Zeisberger begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, dem 27. Juni 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus St. Lorenzen im Mürztal. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Neuberg an der Mürz.

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Lorenzen im Mürztal

Tagesthema „Online-Poker und Sportwetten“: Bei diesem mitunter harmlos wirkenden Zeitvertreib handelt es sich um ein Glücksspiel – und das kann süchtig machen. Aber wann ist die Grenze überschritten? Darüber spricht in „Guten Morgen Österreich“ u. a. Suchtexperte Manfred Geishofer.

„Daheim in Österreich“ aus Neuberg an der Mürz

Claudia Reiterer und Peter Resetarits sind zu Gast in „Daheim in Österreich“ und bilanzieren die ORF-Publikumsbefragung „ORF FÜR SIE“.

