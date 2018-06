ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ zum „Leben am Traunsee“, „Land der Berge“ über die Bergseen Tirols

Außerdem: „Kottan ermittelt: Die Entführung“, Vitásek im „Sommerkabarett“, Rabinowich in den „ORF III Künstlergesprächen“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 27. Juni 2018, spricht Autorin Julya Rabinowich in den „ORF III Künstlergesprächen“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit Ani Gülgün-Mayr. Sie erzählt, warum sie Subvention als neue Form der Zensur empfindet und wie ihre Arbeit als Simultandolmetscherin in einem Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende sie geprägt hat.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ in ORF III Kultur und Information Lukas Dallingers Film „Leben am Traunsee“ (20.15 Uhr) über jene Menschen, die seit Generationen in dieser malerischen Gegend verwurzelt sind. Eingeschnitten in den Kalkalpen, ist der Traunsee das tiefste Binnengewässer in Österreich, daher auch im Sommer nur mittelmäßig warm. Umso beliebter sind die Bootsfahrten, auch mit den traditionellen „Plätten“, die dort gefertigt werden. Worauf die Menschen hier sehr stolz sind, ist die Gmundner Keramik, die sich auch über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat.

„Land der Berge“ erkundet diesmal die Bergseen Tirols in der ORF-III-Neuproduktion „Im Paradies der Alpenseen“ (21.05 Uhr) von Regisseur Hans Jöchler. Durch die Schneeschmelze im Frühling in den Gebirgshöhen sammelt sich das Wasser in unzähligen Bächen und tosenden Wasserfällen und gelangt so in tiefer gelegene Hohlräume und Talmulden. So entstehen die farbenprächtigen Bergseen in Türkis- und Blautönen. Ebenfalls im Frühjahr beginnt ein Ereignis, das seinesgleichen sucht: der große Treck der Schafe. Über das Südtiroler Schnalstal werden sie von den Hirten zu Tausenden auf rutschigen Schneefeldern und Gletschersteigen zu den Almen Nordtirols geführt. Gefolgt von Rinderherden, die ebenfalls den Sommer auf den Hochalmen verbringen.

Danach folgt ein weiterer Fall für Kommissar Kottan in „Kottan ermittelt: Die Entführung“ (21.50 Uhr). Der einst gefragte Leadsänger Robert Weller (Stefan Weber) wird nach einem Tourneeauftritt entführt. Die Täter fordern zwei Millionen Lösegeld, das die Polizei nach einem missglückten Rettungseinsatz tatsächlich ungewollt aushändigt. Nach seiner Freilassung ist Weller ein gefragter Mann. Auch die Plattenverkäufe schießen in die Höhe. Sehr verdächtig, wie Kommissar Kottan (Lukas Resetarits) findet – aber weil er selbst eine Schlager-Karriere anstrebt, kommt ihm dieser Betrug gar nicht so ungelegen.

Das anschließende „Sommerkabarett“ präsentiert „Andreas Vitásek: My Generation“ (22.55 Uhr). In seinem Programm zum 25-jährigen Bühnenjubiläum legt Vitásek seine Generation quasi auf die Couch. Er räsoniert über seine „wilden“ 1968er Jahre und was danach kam, seine Weggefährten und Schauplätze – und was aus diesen geworden ist.

