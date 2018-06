MeineSV: Fortsetzung der Erfolgsstory - mit den neuen Apps können Sozialversicherungs-Services auch unterwegs genutzt werden

Ab sofort stehen „MeineSV Check“ und „MeineSV Cash“ in den App Stores sowie für IOS und Android kostenlos zum Download bereit

Wien (OTS) - MeineSV – das Online-Service-Portal der Sozialversicherung für über 8,7 Millionen Versicherte - ist die zentrale Stelle im Internet, wenn es um Ihre Sozialversicherung geht. Die derzeit rund 60 Services können zu jeder Zeit und überall in Anspruch genommen werden. Das Service-Portfolio reicht vom Einreichen der Wahlarztrechnung über die Antragstellung zur Selbstversicherung bis hin zur Beantragung der Kostenrückerstattung für Heilbehelfe. Außerdem gibt MeineSV einen Überblick zum Versicherungsdatenverlauf, zu allen Arztbesuchen und der Höhe des derzeitigen Pensionswertes.

Seit Dezember 2017 werden alle Versicherten mittels einer Multi-Channel-Kampagne über das breite Angebot ihrer Sozialversicherung informiert. Neben einer Banner-Kampagne wurde der Schwerpunkt erstmals auch auf Influencer als Meinungsbildner im Social Media Bereich gelegt. Damit wird ein gemeinsamer Dialog mit den jeweiligen Zielgruppen geführt. Die Kampagne verläuft äußerst positiv und die Zugriffe auf das MeineSV-Portal und die einzelnen Services haben sich deutlich erhöht.

Neues App-Angebot

Um auch Zielgruppen, die nicht über den PC auf die Services zugreifen, zu erreichen, wird nun vermehrt auf Apps gesetzt, damit auch jüngere Versicherte das breite Serviceangebot ihrer Sozialversicherung sicher und bequem nutzen können.

„Anhand der Online-Plattform sehen wir, welche Angebote für unsere KundInnen besonders wichtig sind und wie wir unsere digitalen Services noch besser gestalten können. Gleichzeitig konnten wir seit Konsolidierung der Rechenzentren im Jahr 2007 bereits 243 Mio Euro einsparen“, so Alexander Biach, Vorsitzender im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

„Mit der neuen MeineSV Check App ist es ab sofort möglich, den Versicherungsdatenauszug, welcher in unseren Kundencentern am häufigsten nachgefragt wird, gleich am Smartphone herunterzuladen. Damit sparen sich die Versicherten Zeit und mühsame Wege und die SV-MitarbeiterInnen werden von Routinetätigkeiten entlastet“, zeigt sich Alexander Biach, Vorsitzender des Hauptverbandes, von der neuen App begeistert.

Um die Kostenerstattung für Wahlarztrechnungen zu erleichtern, steht ab sofort die MeineSV Cash App zur Verfügung: „Die App ist sehr praktisch. Die User können damit Rechnungen fotografieren und direkt über das Smartphone einreichen, ohne umständlich auf ein anderes Gerät wechseln zu müssen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir bei unseren digitalen Angeboten mit der Zeit gehen“, so Albert Maringer, Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK).

MeineSV – hohe Nutzung des Serviceangebotes

Die Sozialversicherung hat mit MeineSV einen Weg eingeschlagen, der den Ansprüchen der Versicherten in der heute so schnelllebigen Zeit gerecht wird. „Die digitalen Services ermöglichen es unseren Kundinnen und Kunden zahlreiche Anliegen einfach, sicher und rund um die Uhr zu erledigen." sagt Andreas Obermaier, Direktor in der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). Und weiter: "Die Zahlen zeigen, dass MeineSV gut bei den Menschen ankommt. Bislang wurden rund zwei Millionen Zugriffe verzeichnet. Die WGKK ist mit knapp 440.000 Zugriffen Vorreiter", unterstreicht Obermaier.

Die Top-3-Services, die von den WGKK-Versicherten in Anspruch genommen werden, sind die Wahlarzthilfe, das Abrufen der Leistungsinformation und das Anzeigen der Arztbesuche.

MeineSV ist ein wesentlicher Teil der Digitalisierungsstrategie der Sozialversicherung - aber nicht der einzige. Obermaier verweist in diesem Zusammenhang auf das Beispiel eKOS, das elektronische Kommunikationsservice: "Ab 2019 sollen Ärztinnen und Ärzte direkt Zuweisungen zur Bewilligung an die Krankenkasse übermitteln. So ersparen sich die Versicherten Zeit und Wege - frei nach unserem Motto: Das System läuft für die PatientInnen und nicht umgekehrt."

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

(++43-1) 71132-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.hauptverband.at