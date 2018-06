LH Mikl-Leitner/LR Schleritzko: Über 111 Millionen Euro an Unterstützungen für NÖ Gemeinden beschlossen

„Gemeinden sind ein wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft und für die Entwicklung in den Regionen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko wurden in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung rund 111,89 Millionen Euro an Unterstützungen für Gemeinden in ganz Niederösterreich beschlossen. „Mit diesen Geldern unterstützen wir wichtige Vorhaben in unserem Land und zeigen, dass wir ein starker und verlässlicher Partner unserer Gemeinden sind. Mit ihren Investitionen sind die Gemeinden ein wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft und für die Entwicklung in den Regionen, denn ihre Investitionen sind Investitionen in Infrastruktur, Nahversorgung und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger“, sagt dazu die Landeshauptfrau.

Die Gelder stammen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen, der Raumordnung, der Förderung von Turnsälen und Mitteln für den Hochwasserschutz. Die Bandbreite der geförderten Projekte ist groß und reicht von Straßenbau-Projekten bis hin zur Errichtung von Feuerwehrhäusern, Amtsgebäuden und Veranstaltungszentren. Neben diesen Fördermitteln wurden auch Landes-Finanzsonderaktionen mit einer Gesamtdarlehenssumme von rund 16,23 Millionen Euro genehmigt. „Wer mit offenen Augen durch das Land fährt, sieht, welch gute Arbeit unsere Gemeinden Tag für Tag leisten. Sie investieren kräftig und sorgen so für ein hohes Maß an Lebensqualität sowie für regionale Wertschöpfung“, betont auch Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Durch die in der Sitzung beschlossenen Zuschüsse und den Zinsendienst für die Darlehen wird ein Investitionsvolumen von rund 266 Millionen Euro ausgelöst. Damit schaffen und sichern wir etwa 3.990 Arbeitsplätze“, so die Landeshauptfrau.

