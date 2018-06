Wr. Rechnungsabschluss – „Mindestsicherung erhält man, weil man ein Mensch ist. Nicht weil man genug ins System einbezahlt hat.“

Gesundheitsprogramme in Kindergärten und Volksschulen – Umsetzung des Spitalskonzepts 2030

Wien (OTS/SPW-K) - "1,9 Mrd. Euro Aufwendungen im Sozialbereich. Stadt Wien nimmt Verantwortung sehr ernst. Das ist auch der Gradmesser für die Lebensqualität einer Stadt", stellte SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Mörk fest. Der Fond Soziales Wien wäre dabei die Drehscheibe der Stadt Wien, so Mörk.

Perspektiven geben und Chancen ermöglichen. Unter diesem Motto steht die Wiener Mindestsicherung Neu. Motivation und Anreize anstatt Sparen am Menschen stünden laut der Gemeinderätin im Vordergrund. „Wir lassen niemanden im Stich im Gegensatz zur ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Die geplante Mindestsicherungsregelung des Bundes würde die Ärmsten der Armen mit aller Härte treffen. Ich erinnere Sie, die Mindestsicherung ist keine Versicherungsleistung, sondern das letzte soziale Auffangnetz“, so Gabriele Mörk. Dass die Zahl der MindestsicherungsbezieherInnen sinkt, wäre zu einem großen Teil der sinkenden Arbeitslosigkeit geschuldet, ist Mörk überzeugt.

Der SPÖ-Gemeinderat Peter Florianschütz fand es bedenklich und unverantwortlich, dass man die Grundversorgung – das Sicherheitsnetz für Menschen – sukzessive umzudeuten versuche. „Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung macht die Grundversorgung abhängig davon, wie lange und wie viel man eingezahlt hat. Das Wesen der Grundversorgung aber ist, dass man nichts eingezahlt hat. Auf Grundversorgung hat man ein Recht, weil man ein Mensch ist. Nicht weil man genug ins System einbezahlt hat.“

Zwtl.: Umsetzung des Spitalskonzepts 2030 sowie Vorbereitungen der Inbetriebnahme Krankenhaus Nord=

Der SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch betonte: „Von insgesamt 4,3 Mrd. Euro wurden im abgelaufenen Jahr allein 1,55 Mrd. Euro für den Krankenanstaltenverbund (KAV) ausgegeben. Das zeigt, welche entscheidende Säule der KAV für das Wiener Gesundheitswesen darstellt.“

Ein Schwerpunkt laut Deutsch war, die Umsetzung des medizinischen Masterplans beziehungsweise des Spitalskonzepts 2030, welches die Grundlage für alle Planungen bilde. Die Umsetzung des medizinischen Masterplans habe die Aufgabe Kompetenzen in Zentren zu bündeln. „Es sind etwa im letzten Jahr auch die Planungen für zentrale Notaufnehmen in den Wiener Spitälern für Onkologie, Urologie, HNO, Dermatologie und Augenheilkunde konkretisiert und auch weiter entwickelt worden“, stellt Deutsch fest. Ein weiterer Schwerpunkt, wären die Vorbereitungen der Inbetriebnahme des Krankenhauses Nord. „Hier werden klinische Leistungen aus insgesamt acht Standorten gebündelt. Es ist ein umfangreicher Transformationsprozess der hier umgesetzt wird und der mit keiner anderen Übersiedlung zu vergleichen ist. Denn der Betrieb in den Spitälern bleibt aufrecht. Pro Jahr wird das Krankenhaus Nord 250.000 Patientinnen und Patienten ambulant und rund 46.000 stationär betreuen.“

Zwtl.: „Armut macht krank. Dagegen tun wir was“

„Die Wiener Gesundheitsförderung ist die Organisation, die sich darum bemüht Prävention zu betreiben auf allen Ebenen in allen möglichen Zielgruppen und in allen möglichen Settings. In Kindergarten, Schulen, bei älteren Menschen und auf Betriebsebene“, so SPÖ-Gemeinderätin Claudia Laschan, die besonders das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ hervorhebt. Sie findet es ausgezeichnet, dass dieses Programm mittlerweile eine fast flächendeckende Versorgung in Kindergärten und Volksschulen Wiens abdeckt.

Laut Laschan führt Armut vermehrt zu Krankheit. Das ist der Grund weshalb Wien ganz konkret auf die Bezirke schaut, in denen es vermehrt Armut gibt. „Wir haben seit 2010 im 15. Bezirk – dem Bezirk mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen - mittlerweile 21 Gesundheitskonferenzen durchgeführt. Daraus resultieren ganz konkrete Projekte, die nachhaltig etwas bringen. Zum Beispiel die Wasserschulen. Die Kinder in den Volksschulen trinken nur noch Wasser.“ Laschan freut es, dass die große Fläche der MA51 im Auer-Welsbach-Park nun über den Sommer für sportliche Aktivitäten Kindern und Jugendlichen frei zugänglich ist. „Das ist ein tolles Projekt, denn nicht alle Menschen können sich teure Fitnessstudios oder Vereinsmitgliedschaften leisten. Hier können die Kinder kostenlos verschiedene Sportarten betreiben und auch unter Anleitung erlernen. Eine große Errungenschaft, die man auf ganz Wien ausrollen sollte, denn es gibt sicherlich einige Sportflächen, die über das Wochenende ungenutzt sind.“

