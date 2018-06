RHI Magnesita: Großinvestition in China zur Stärkung der Marktposition und Behebung globaler Versorgungsknappheit

Wien (OTS) - RHI Magnesita, der Weltmarktführer für hochwertige Feuerfestprodukte, -systeme und -serviceleistungen, hat heute angekündigt, mit einer Investition von über EUR 20 Millionen in das Dolomitwerk in Chizhou in der chinesischen Provinz Anhui verstärkt in den strategisch wichtigen chinesischen Markt zu investieren. Dies ist Teil entscheidender Maßnahmen, um dem globalen Druck auf die Rohstoffversorgung der Feuerfestindustrie entgegenzuwirken und Kunden möglichst rasch mit zusätzlichen Mengen zu beliefern.

Der Standort Chizhou umfasst eine weitläufige Dolomitmine und Rohstoffproduktion sowie Anlagen zur Herstellung hochwertiger Fertigprodukte auf Dolomitbasis. Bereits jetzt laufen erfolgreiche Tests in der Steinfabrik in Chizhou, wo bis Anfang 2019 die Produktion hochgefahren werden soll. Die Rohdolomitmine wird den Betrieb voraussichtlich bis Ende 2019 aufnehmen. Durch diese Gesamtinvestition werden mittelfristig bis zu 250 Arbeitsplätze geschaffen.

Grad der Rohstoffintegration und Kundenservice bei RHI Magnesita werden erheblich verbessert

Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, erläutert dazu: „Einer der Gründe für den Zusammenschluss von RHI und Magnesita im Vorjahr war es, einen Weltmarktführer in der Feuerfestbranche zu schaffen, der in der Lage ist, Wachstumspotenzial auch in China und Asien zu nutzen. Nach eingehender Analyse der globalen Preis- und Versorgungssituation für Feuerfestrohstoffe sowie unserer eigenen Produktion und Lieferkette haben wir rasche und entscheidende Maßnahmen gesetzt, über EUR 20 Millionen in das Werk Chizhou zu investieren und somit unsere Position als globaler Marktführer weiter auszubauen. Nach Abschluss der Investition kann RHI Magnesita in jeder der großen Regionen der Welt den Kunden eine vollständig rückwärts integrierte Dolomitquelle und gleichzeitig Dual-Sourcing-Optionen anbieten.“

„Die Großinvestition in China ist ein weiterer wichtiger strategischer Schritt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit mittelfristig zu verbessern. Diese Maßnahme wird den Grad unserer Rohstoffintegration erhöhen und unsere in der Branche einzigartige Position verbessern. Mit dieser Investition können wir unseren Kunden in Asien kürzere Vorlaufzeiten bieten und für Kunden in Nordamerika, Europa und Asien zusätzliche Kapazitäten bereitstellen. Dadurch werden langfristig unsere Präsenz und unser Angebot in einem für uns strategisch attraktiven Markt gestärkt “, so Borgas.

Großinvestition als Reaktion auf globale Rohstoffknappheit

Die gesamte Feuerfestindustrie ist aktuell mit einer Reihe von Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Versorgung mit Grundrohstoffen, konfrontiert. Strengere Umweltauflagen in China haben zu lokalen Werksschließungen geführt, in der Folge kam es zu Rohstoffengpässen sowohl bei Magnesit als auch bei Dolomit, dramatischen Anstiegen der Rohstoffkosten sowie Problemen in der Versorgungssicherheit. Diese Entwicklungen haben die Verlagerung von Magnesia- hin zu Dolomit-basierten Produkten beschleunigt. Das Allzeithoch in der Edelstahlproduktion hat die Nachfrage nach Feuerfestprodukten weiter angeheizt und den Druck auf Rohstofflieferungen verschärft und dadurch sämtliche Marktteilnehmer vor Herausforderungen gestellt.

Mit der Investition in Chizhou gewährleistet RHI Magnesita langfristig die Kostensicherheit für die Produktionskosten. 90% der lokalen Dolomitproduzenten profitieren nicht von den signifikanten Vorteilen, die der Besitz eigener Rohstoffquellen mit sich bringt. RHI Magnesita wird in China eine voll integrierte Dolomitproduktion anbieten. Die Dolomitmine in Chizhou gilt hinsichtlich Qualität als eine der besten in China und der Standort in der Provinz Anhui befindet sich in der Nähe der größten RHI Magnesita Schlüsselkunden und Stahlproduzenten.

Marco Olszewsky, President China bei RHI Magnesita, unterstreicht, dass die Kunden profitieren werden: „Die erhöhte Verfügbarkeit unserer eigenen Rohstoffe ist wesentlich und ermöglicht es uns, nicht nur Liefersicherheit, sondern auch kontinuierlich hohe Produktqualität zu garantieren. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden in China und Asien von noch kürzeren Lieferwegen und besserem Kundenservice profitieren werden.“

Mittelfristig werden über 250 Arbeitsplätze in der Steinfabrik und der Rohstoffmine in Chizhou geschaffen. Während der Planungs- und Start-up-Phase wird ein chinesisch geleitetes internationales Team von Dolomitexperten zusammengestellt, um den Erfolg des Projekts zu sichern.

China: RHI Magnesita ist optimal positioniert, um Wachstumschancen zu nutzen

Neben Chizhou in der Provinz Anhui betreibt RHI Magnesita bereits drei andere Produktionswerke und mehrere Vertriebsstandorte in China. Insgesamt beschäftigt RHI Magnesita rund 2.000 Mitarbeiter an Produktionsstandorten in Dalian, Bayuquan sowie einem Produktions- und Rohstoffstandort in Dashiqiao (alle in der Provinz Liaoning) und in der Vertriebszentrale in Shanghai.

Wachstumschancen in China ergeben sich vorwiegend aus der langfristigen Konsolidierung des chinesischen Markts, die zu einer Verlagerung hin zu hochwertigen Feuerfestprodukten führen wird. Aufgrund der lokalen Versorgung, mit eigenen Rohstoffen und Produktionsstandorten, verfügt RHI Magnesita über einen deutlichen logistischen Wettbewerbsvorteil für die Erschließung regionaler Märkte und Wachstumschancen in China und der Region Asien/Pazifik.

Im Jahr 2017 wurde ein ambitionierter Geschäftsplan für China erstellt, der von einem engagierten Team aus lokalen und internationalen Mitarbeitern umgesetzt wird und auf starkes organisches Wachstum ausgerichtet ist.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der global führende Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind und unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz kommen. Mit einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita mehr als 10.000 Kunden in nahezu allen Ländern weltweit.

Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine beispiellose geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita beabsichtigt, seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, dem komplementären Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit zu nutzen, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von dynamischeren Konjunkturaussichten profitieren.

Das kombinierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Pro-Forma-Umsatz von € 2,7 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.rhimagnesita.com

