PJ Masks erhält eigenes Magazin bei Egmont Ehapa Media (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 29. Juni schlüpfen die PJ Masks bei Egmont Ehapa Media in ihr eigenes Kindermagazin. Die sehr erfolgreiche Fernsehserie im Disney Channel läuft bereits in der zweiten Staffel und ist im Lizenzmarkengeschäft derzeit einer der größten Aufsteiger.

Raus aus dem Pyjama, rein in die Heldenuniform: Am Tag sind die drei Helden Connor, Amaya und Greg Klassenkameraden und Freunde. In der Nacht verwandeln sie sich in die drei Pyjamahelden Catboy, Eulette und Gecko mit verschiedenen Fähigkeiten. Das Magazin begleitet die heldenhaften Geschichten mit tollen Comics, bunten Postern und vielen Rätseln sowie aufregenden Activity-Seiten. Zudem liegt jeder Ausgabe ein spannendes Extra aus der bunten Welt der PJ Masks bei.

Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich vorwiegend an Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Weitere Informationen zu Anzeigen: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert @ egmont.de.

