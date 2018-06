FPÖ-Gudenus für Beendigung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

„Ein autokratischer Staat hat in der Europäischen Union nichts verloren“

Wien (OTS) - Spätestens mit dem zweifelhaften Sieg von Erdogan bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sei es geboten, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden, so heute der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

„Die Türkei ist kein europäisches Land, fällt zurück Richtung Islamismus und hat sich zu einem autokratischen Staat entwickelt. Es kann nicht sein, dass die EU weiterhin mit einem Despoten und einem Staat, in dem die Demokratie de facto abgeschafft wurde, weiter offizielle Verhandlungen über eine Mitgliedschaft führt“, so Gudenus.

Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann verwies auch auf die Unterstützung von in der EU lebenden türkischen Wählern für Erdogan und seine Partei von teilweise über 70 Prozent. „Das zeigt, dass es diese Personen nicht schätzen, in einer Demokratie zu leben und deren demokratische Reife zu bezweifeln ist. Daher würden sie sich vermutlich in der Türkei wohler fühlen und sollten daher nicht aufgehalten werden, in ihr Heimatland zurückzukehren“, sagte Gudenus.

