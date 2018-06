Wirecards Mobile-Payment-App boon jetzt dank Google Pay für alle Android-Nutzer in Deutschland verfügbar

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecards Mobile-Payment-Lösung boon steht heute zum Deutschlandstart von Google Pay mit einer neuen App im Google Play Store zum Download bereit - so profitieren Nutzer von einer voll digitalen Anwendung, unabhängig davon, bei welcher Bank sie Kunde sind.

Google Pay ist eine mobile und sichere Zahlungsmethode für kontaktloses Bezahlen an der Kasse, für In-App-Zahlungen und fürs Onlineshopping, die ab sofort auch für Nutzer in Deutschland verfügbar ist: Kunden können ihre digitale boon Mastercard einfach durch die boon-App zu Google Pay hinzufügen und sie für Zahlungen verwenden. boon ermöglicht somit jedem Android-Smartphone-Nutzer, sich binnen weniger Minuten anzumelden, um mit boon und Google Pay sicher zu bezahlen.

"Wir freuen uns sehr über diese neue Kooperation mit Google", sagt Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard. "Wir begrüßen es, dass Google Pay heute in Deutschland startet und zusammen mit boon dem Mobile Payment hierzulande neuen Schwung verleiht."

Arne Pache, Vice President Digital Payments & Labs bei Mastercard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, zusammen mit boon und Google Pay nun allen Android-Nutzern in Deutschland noch mehr mobile Zahlmöglichkeiten zu bieten. Das kontaktlose Bezahlen mit einer digitalen Mastercard und einem Smartphone ist nicht nur sehr komfortabel, sondern auch sicher, da keine persönlichen Konto- oder Kartendaten gespeichert oder übertragen werden."

Seit 2015 ist boon bereits auf Android-Endgeräten in Deutschland verfügbar, zudem auch in Belgien, Irland, den Niederlanden, Österreich und Spanien. Mit der Einbindung in Google Pay können Android-User boon jetzt noch schneller und unkomplizierter nutzen: Sie nehmen ihr mobiles Endgerät, halten es einfach an das Kassenterminal, ohne die App öffnen zu müssen, und schon ist bezahlt.

boon kann mit einer beliebigen Visa oder Mastercard oder per Banküberweisung aufgeladen werden. Dies ist ein großer Vorteil vor allem für jene Kunden, die keine Kreditkarte einer der Banken besitzen, die Google Pay unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht boon das Versenden von Geld zwischen boon-Nutzern in Echtzeit.

boon ist die am schnellsten wachsende Mobile-Payment-Lösung in Europa und branchenweit als erste vollständig digitalisierte mobile Bezahllösung unabhängig von Banken und Telekommunikationsanbietern anwendbar. Die App läuft über Android-Betriebssysteme sowie über iOS, wo boon bereits in Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland, der Schweiz und in Spanien verfügbar ist.

Nähere Informationen finden Sie unter: www.boonpayment.com

Laden Sie die neue boon-App aus dem Google Play Store herunter: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wirecard.boonpayment

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Mastercard:

Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit seinem globalen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im "Beyond the Transaction Blog" und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com