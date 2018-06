Margareten: Lesung „Reisen, Rum & Rituale“ am 27.6.

Wien (OTS/RK) - Eine „Kabarettistische Lesung“ mit den routinierten Rezitatoren, Schauspielern, Stückeschreibern und Theatermachern Renate Woltron und Manuel Girisch findet am Mittwoch, 27. Juni, im Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) statt. Das neue Programm hat den Titel „Reisen, Rum & Rituale“. Die Besucherinnen und Besucher hören amüsante Erinnerungen an Exkursionen in die Ferne sowie an „Ausflüge“ in Wiens Bezirke. Beginn: 19.30 Uhr. Auskünfte dazu: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher Neil Y. Tresher).

Die Programm-Beschreibung ist eindeutig: „Mit Witz und Charme rund um die Welt!“. Woltron und Girisch schlüpfen an dem Abend in vielerlei Rollen und haben dabei stets die Lacher auf ihrer Seite. Launige Schilderungen realer Erlebnisse umrahmt das Duo mit netten Anekdoten und „Geschichterln“. Kräftig rühren die zwei Theater-Profis die Werbetrommel für die „Kabarettistische Lesung“: „Eine kurzweilige, witzige und pointenreiche Bühnen-Show!“. Das Publikum wird um „Kulturbeiträge“ (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk) gebeten. Information via E-Mail: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Renate Woltron und Manuel Girisch

(Ensemble „Loser Kulturverein“):

https://lafamiliaproductions.lima-city.de/LOSER-PAGE/index.htm

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

