38. Wiener Gemeinderat (18)

Spezialdebatte Kultur und Wissenschaft

Wien (OTS/RK) - Die Debatte zum Rechnungsabschluss 2017 wurde nach der Unterbrechung, heute Nacht, um 9 Uhr fortgesetzt.

GRin Mag.a Beate Meinl-Reisinger, MES (NEOS) forderte klare Kriterien und Zielsetzungen bei der Vergabe von Förderungen. Wien brauche ein Kunst- und Kulturfördergesetz. Das Kulturbudget sei von Kaup-Haslers Vorgänger Mailath-Pokorny „eher verwaltet, denn gestaltet“ worden. In der Kulturpolitik müssten nicht nur quantitative Kriterien zur Evaluierung von Kulturprojekten herangezogen werden, sondern auch die Erfüllung qualitativer Ziele, forderte die NEOS-Kultursprecherin. Sie brachte einen Antrag betreffend Festsetzung von Wirkungszielen in der Kunst- und Kulturpolitik ein sowie einen weiteren Antrag betreffend ISO-Zertifizierung für die Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Meinl-Reisinger kritisierte ein „Senioritätsprinzip“ bei Förderungen:

während große Tanker die Hälfte des Kulturbudgets erhielten, bliebe für die „freie Szene“ wenig Geld übrig. Konkret herrsche ein Ungleichgewicht zwischen Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und hunderten anderen kleinen Bühnen und Projekten. Sie brachte einen Antrag für eine Gesamtevaluierung der VBW ein. Die NEOS begrüßten das Vorhaben der neuen Stadtregierung, Kunst und Kultur in die Flächenbezirke zu bringen - konkret auch die Pläne für eine Seebühne an der Donau. Meinl-Reisinger hoffte auf „transparente Kommunikation“ mit der neuen Kulturstadträtin: Neben Informationen sei für die Opposition auch eine Debatte über Kunst- und Kulturpolitik wichtig.

GR Dkfm. Dr. Kommerzialrat Fritz Aichinger (ÖVP) lobte den Kulturbericht. Dieser beinhalte erstmals auch eine Auflistung der Beteiligungen der MA 7, zum Beispiel an den Festwochen, dem Schauspielhaus oder dem Tanzquartier Wien. Nach wie vor fehle aber der große Bereich der Wien Holding. Außerdem vermisste Aichinger „konkrete und aussagekräftige Kennzahlen“ im Bericht. Es gebe nach wie vor ein Ungleichgewicht bei den Fördervergaben zugunsten der Vereinigten Bühnen Wien. Er brachte einen Antrag betreffend verpflichtende Zielvereinbarungen von SubventionsnehmerInnen ein. Aichinger begrüßte, dass Kulturstadträtin Kaup-Hasler „die Baustelle Festwochen“ bereits in den ersten Wochen im neuen Amt gelöst und einen neuen Intendanten bestellt habe. Auch bei Kunsthalle und Volkstheater sei Handlungsbedarf gegeben. Er begrüßte die Idee für eine neue Seebühne an der Donau. Der Veranstaltungsort müsse aber mit geeigneten Content bespielt werden, damit er reüssieren könne.

GR DI Martin Margulies (Grüne) merkte anerkennend an, dass zwischen ÖVP, NEOS, SPÖ und Grünen „Konsens“ herrsche, wie im Kulturbereich eine Diskussion mit Respekt und auf Augenhöhe möglich sei. Bei anderen Themen sei dies „nicht selbstverständlich“, merkte Margulies an. Wien müsse den Titel Kulturhauptstadt jedes Jahr auf‘s Neue erringen und absichern: Zwar sei es in Zeiten guter Konjunktur wichtig, ein ausgeglichenes Budget anzustreben, trotzdem müsse das Kulturbudget in den nächsten Jahren um einige Millionen aufgestockt werden. Investitionen in den Kulturbereich hätten die größte Wertschöpfung im Vergleich zu anderen. In Wien gebe es eine sehr gute, lebendige Kulturszene, die weiter auf hohem Niveau entwickelt werden müsse. Wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen hätte die Kulturstadträtin dafür bereits gesetzt. Wichtig sei es auch, die Schnittstelle zwischen Bildungsinstitutionen und Kulturstätten zu fördern.

GR Christian Unger (FPÖ) begrüßte, dass der Festwochen-Chef abgelöst worden sei. Er hätte auf „Untergrund statt Hochglanz“ gesetzt und damit „Publikum vergrault“ und die Festwochen „in die Belanglosigkeit abrutschen“ lassen. Es sei die Aufgabe des neuen Intendanten, die Festwochen wieder zu einem „Kulturhighlight“ zu machen. Unger kritisierte die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), die jahrelang keine wirtschaftlich, erfolgreiche Produktion auf die Beine gestellt hätten. Auch hier hoffte er auf eine Trendwende. Beim Welterbe setze sich die Stadt bei der UNESCO für die Verkleinerung des Weltkulturerbegebietes ein. Stattdessen müsse die neue Kulturstadträtin sich dafür einsetzen, neue Gespräche mit dem Investor über eine Reduktion der Bauhöhe des Turms am Heumarkt zu starten.

