Schnabl/Königsberger-Ludwig: „Dank an die Einsatzkräfte!“

Rasche und kompetente Hilfe bei Zugsunglück auf der Mariazeller-Bahnstrecke

St. Pölten, (OTS) - LHStv. Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sprechen den Einsatzkräften im Zusammenhang mit dem heutigen Zugsunfall auf der Mariazellerbahn, bei dem zwei Triebwaggons entgleisten, ihren Dank für die umsichtige Hilfe aus. „Tagtäglich leisten unsere Retter rasche und kompetente Hilfe. Die Rettung von drei Schwer- und 27 Leichtverletzten beim heutigen Zugsunglück hat einmal mehr gezeigt, dass die Einsatzorganisationen hervorragend aufgestellt sind und binnen Minuten in großer Mannschaftsstärke an einem Unglücksort sein können. Dieser Einsatz hat zum wiederholten Male unter Beweis gestellt, wie hervorragend die Zusammenarbeit in Sachen ‚Erste Hilfe‘ – im Sinne der NiederösterreicherInnen – organisationsübergreifend funktioniert“, so LHStv. Franz Schnabl und die zuständige Landesrätin für das Rettungswesen Ulrike Königsberger-Ludwig.

