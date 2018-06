Handtaschenraub: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Wien (OTS) - Am 25.06.2018 entriss gegen 20:30 Uhr ein Mann einer 46-jährigen Frau in der Langmaisgasse (15. Bezirk) die Handtasche. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Aufgrund schlüssiger Zeugenangaben konnte der Flüchtige angehalten und festgenommen werden. Der Beschuldigte (33) befindet sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien klärt nun, ob der Mann noch andere, ungeklärte Straftaten begangen haben könnte.

