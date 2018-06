Und Action, bitte!

Vösendorf (OTS) - Bewegtbild erreicht effizient und schnell: Das erkannte auch STIHL und ist ab sofort mit dem neuen Magazin STIHL Insight online. Ausgestrahlt wird über den STIHL Österreich YouTube Kanal, gedreht wird Outdoor und im eigens konzipierten Studio in der STIHL Zentrale in Vösendorf. Zuseher dürfen sich auf spannende Beiträge freuen.

Und Action: Heißt es aktuell in den Räumen von STIHL Österreich. Man betritt das Unternehmen durch den Haupteingang, geht am Schauraum vorbei in den ersten Stock, einen langen Gang entlang und plötzlich eröffnet sich ein hoch modernes Studio vor den Augen. Drei Kameras, Beleuchtung, eine Green Box. STIHL Insight ist geboren: Das neue Format wird von STIHL Österreich produziert. „Ich freue mich sehr dieses Projekt aus den Kinderschuhen gehoben und zum Leben erweckt zu haben. Bewegtbild ist ein wichtiger Faktor, um unsere unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen“, erklärt Alexander Hembach, Geschäftsführer von STIHL Österreich.

Sendungen für Profis und Endverbraucher

Das Sendungskonzept wurde mit Experten aus der TV-Branche entwickelt. Sowohl das Layout als auch das Branding wurden an die wichtigsten Zielgruppen von STIHL angepasst. „ Wir möchten mit der Sendung einerseits unsere Profi-Nutzer ansprechen, ihnen wichtige Informationen zu den Produkten geben, als auch den Endverbraucher informieren. Hier setzen wir auf nützliche Tipps und Tricks im Umgang mit den STIHL Geräten. In der redaktionellen Gestaltung haben wir bewusst auch auf den Einsatz von Humor in den Beiträgen geachtet“, so Hembach.

Im eigens gebauten modernen Studio wird ab sofort regelmäßig gedreht. Das Format teilt sich in zwei Versionen: STIHL Insight ist ein 10-Minuten Beitrag für STIHL Fachhändler mit einem anschließenden Live-Stream, bei dem die Fachhändler live Fragen stellen können. Hierzu wurde eine digitale Plattform eingerichtet, dort können sich Fachhändler einloggen. Als Moderatorin führt Nadine Friedrich durch die Sendung. Neue Produkte werden getestet und der Zuseher darüber informiert, wo diese zum Einsatz kommen. „Wichtig dabei ist der Mehrwert. Unsere Profis wissen wie eine Motorsäge betrieben wird. Sie möchten vielmehr zusätzliche Informationen zum Gerät erhalten. Dies versuchen wir in der Sendung auch durch Interviews mit Experten heraus zu arbeiten“, erklärt Hembach. Aus dem STIHL Insight Beitrag werden YouTube Clips gestaltet. Diese sind maximal 2 Minuten lang, Zielgruppe sind Endverbraucher: „In dem kurzen Clip sollen Endverbraucher informiert, aber auch unterhalten werden. Wir setzen auf eine Prise Humor und qualitativ hochwertigen Content“, weiß Hembach.

Zukünftige Einblicke

Ziel ist es, in Zukunft regelmäßig neue Beiträge für die Nutzer zu gestalten und online zu streuen. STIHL Österreich möchte damit noch näher an die Verbraucher heranrücken und sie mit wichtigen Informationen versorgen.

Um einen ersten Einblick in das neue Format zu erhalten, wurde ein kurzer Trailer gedreht, der auf dem STIHL Österreich YouTube Kanal zu sehen ist: https://www.youtube.com/c/STIHLÖsterreich

