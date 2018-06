Steiermark, das Land der Windkraft-Fans

Highlights für die ganze Familie beim „Tag des Windes“ im Windpark Pretul am kommenden Samstag, dem 30. Juni

St. Pölten (OTS) - Die Steiermark ist nach Niederösterreich das Bundesland mit dem zweitgrößten Windkraftpotential und wie eine aktuelle Umfrage zeigt, ist die Windenergie auch jene Energieform, welche die Bevölkerung in der Steiermark am meisten befürwortet. „Mit 90% steht die steirische Bevölkerung beinahe geschlossen hinter dem Windkraftausbau in den steirischen Alpen“, zeigt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft auf. Am 30. Juni laden die Österreichischen Bundesforste im Windpark auf der Pretul alle Windkraftbegeisterten ein, mehr über den Windpark zu erfahren und hinter die Kulissen der erneuerbaren Stromerzeugung zu blicken.

Land der Windkraft-Fans

In einer aktuellen Umfrage wurde erst kürzlich vom Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner festgestellt, dass sich 90% der steirischen Bevölkerung für den Windkraftausbau aussprechen. Damit ist die Windkraft auch jene Energieform, die die Bevölkerung am meisten befürwortet. „Es freut mich, dass die Steirerinnen und Steirer beinahe geschlossen hinter der Windkraft stehen“, bemerkt Moidl und setzt fort: „Dies macht sehr deutlich, dass der Windkraftausbau auch in den Alpen eine breite Unterstützung hat.“ Darüber hinaus erwarten rund 60% der Bevölkerung durch einen weiteren Ausbau der Windkraft keine Auswirkung auf ihre persönliche Lebensqualität. Rund 30% sehen dadurch sogar eine weitere Verbesserung ihrer Lebensqualität. Als besonders positiv wird genannt, dass mit Windkraft sauberer Strom in der Region erzeugt wird, der keine Umweltbelastung mit sich bringt und dass mehr heimischer Windstrom den Import von Kohle- und Atomstrom obsolet macht. Aber auch jene Menschen, die direkt bei Windrädern wohnen, sehen diese sehr positiv. 84% dieser Personen sehen keine Auswirkungen durch die bestehenden Windräder auf ihre persönliche Lebensqualität. 56% dieser Menschen sehen Vorteile durch die Windkraft für ihre Region.

Die ausführlichen Umfrageergebnisse finden Sie unter: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1038856



Fakten zur Stromerzeugung aus Windkraft in der Steiermark

Derzeit stehen in der Steiermark 100 Windräder mit einer Leistung von 227 MW und erzeugen bereits mehr Strom als ein Viertel der steirischen Haushalte verbraucht. „Mit einer Leistung von 42 MW ist der Windpark auf der Pretulape der leistungsstärkste Windpark in der Steiermark“, freut sich Georg Schöppl, Vorstand der Österreichischen Bundesforste und ergänzt: „Schon während der Bauphase haben hunderte Windinteressierte den Windpark besucht.“ Die Windenergie ist heute ein fester und wichtiger Bestandteil der steirischen Stromversorgung. „Die steirische Windkraftnutzung hat aber noch eine große Zukunft vor sich“, betont Moidl: „Immerhin ist die Steiermark jenes Bundesland mit dem zweitgrößten nach Niederösterreich Windkraftpotential in ganz Österreich.“

Pressefotos: http://www.bundesforste.at/index.php?id=1066

„Tag des Windes“ im Windpark Pretul

Am 30. Juni gibt es bim Windpark Pretul die Möglichkeit, Windräder aus nächster Nähe zu erleben und alles zu erfahren, was man schon immer über die Stromerzeugung aus Windkraft wissen wollte. Zahlreiche Highlights für die ganze Familie:

• Bergmesse mit Chor um 9.30 Uhr

• Speis und Trank in den Festzelten

• Kranfahrten zur Gondel

• Windrad-Besteigungen

• Kinderprogramm „Wilder Wind“

• E-Autos und E-Bikes

• Windrad-Schraubenweitwurf

Datum: 30.06.2018, 09:30 - 19:00 Uhr

Ort: Windpark Pretul

Mürzzuschlag, Österreich

Url: http://www.bundesforste.at/pretul

