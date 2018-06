Grill und Genussfestival Wien - Vienna BBQ Days

Wien (OTS) - Vier internationale Barbecue und Grillwettbewerbe - Österreichs größtes Mitmachgrillen - 28m2 LED Leinwand für das WM Finale - über 10.000 Quadratmeter drinnen und draussen - über 70 Aussteller - das größte ASADO dass es in Österreich jemals gab - und das alles bei freiem Eintritt.

Das Grill- und Genussfestival Wien /Vienna BBQ Days- in der Marx Halle am 14. und 15 Juli bietet nach der äusserst erfolgreichen Premiere im letzten Jahr heuer viele neue Attraktionen.



Zusätzlich zu den vielen Verkaufsständen bei denen eine Vielzahl an Produkten rund ums Grillen, vom Edelstahlgrill bis zur Grillsauce zu sehen und zu erwerben ist, gibt es heuer neu auch einen Bauernmarkt mit vielen Delikatessen von bäuerlichen Betrieben und Kleinerzeugern.



Beim ASADO werden eine Vielzahl an Tieren darunter Schweine, Rinderrippen, Lämmer, Ziegen, Wildschweine auf argentinische Art am Kreuz am offenen Feuer gegart und die Besucher können nicht nur live zusehen und die Speisen geniessen, sondern auch bei Workshops (anmelde-& kostenpflichtig) diese Kunst erlernen.

Zusätzlich zum Asado gibt es noch jede Menge anderer Speisen vom Burger bis zum Eis bei den vielen Foodtrucks und Grillständen und Getränken aller Art vom Jugendgetränk bis zum Cocktail.

Bei Grillshows vermitteln international renommierte Grillmeister

Gleich vier Wettbewerbe gibte s heuer:

Am Samstag wird beim Wettbewerb der Steak Cookoff Association aus Texas der "Steak Champion Austria 2018" präsentiert von ALMO und der "Burger Champion Austria 2018" ermittelt, die nicht nur ein schönes Preisgeld und eine Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen sondern auch bei den Weltmeisterschaften in den USA antreten dürfen bei der 100.000$ Preisgeld winken.

Bei der "Chili con Carne Competition" präsentiert von Landmann muss in einem Dutch Oven am offenen Feuer das beste Chili con Carne zubereitet werden und der Hauptpreis ist ein Keramikgrill im Wert von 1249,- Euro.

Beim Barbecue Wettbewerb der Kansas City Barbeque Society können die Besucher nicht nur internationalen Pitmastern über die Schulter sehen sondern und am Sonntag auch die Vierfaltigkeit authentischen US-BBQs von Huhn, Ribs, Pulled Pork sowie Brisket(Rinderbrust) live verkosten und werden bemerken, daß vieles das hierzulande unter dem Namen Barbecue angeboten wird, diesen Namen nicht im Geringsten verdient.

Für alle Fussbalfans gibt es am Samstag und Sonntag ein Public Viewing auf der 28m2 LED Leinwand wettergeschützt in der Halle.



Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.(4.000m2 unter Dach)

Der EINTRITT ist frei. Hunde mit Maulkorb und Leine erlaubt.

14.-15. Juli 2018 11:00-22h Marx Halle, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien



Alle Infos sind auf www.grillgenuss.wien und fb.com/viennabbq zu finden. Dort kann man sich für Workshops und Wettbewerbe auch noch anmelden.

