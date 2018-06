Top-Jugendticket 2017/18 holen & den Sommer genießen!

Für SchülerInnen & Lehrlinge: ein rund-um-die-Uhr Öffi-Ticket für Wien, NÖ & BGLD

Eisenstadt/St. Pölten/Wien (OTS) - Mit dem Top-Jugendticket können SchülerInnen und Lehrlinge bis 24 das ganze Jahr über die komplette österreichische Ostregion bereisen. Wer bisher nur das Jugendticket für den Weg zur Schule oder Ausbildungsstätte hatte, kann mit einem Upgrade zum Top-Jugendticket auch in der schulfreien Zeit alle Öffis rund um die Uhr nutzen!

Wer schon ein Jugendticket des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) um € 19,60 sein Eigen nennt, kann damit an Schultagen alle Fahrten mit den benötigten Öffis zwischen Hauptwohnsitz und Schule bzw. Lehrstelle zurücklegen. Mit einem Upgrade um € 40,40 auf das Top-Jugendticket des VOR stehen SchülerInnen und Lehrlingen Busse und Bahnen nicht nur für den Weg zum Ausbildungsort zu Verfügung sondern überallhin in der Ostregion, auch für Aktivitäten in der schulfreien Zeit und in den Sommerferien.

Wer für das Schuljahr 2017/18 kein Jugendticket hatte, kann sich aber das Top-Jugendticket auch noch für diesen Sommer holen, in dem Fall zum Gesamtpreis von € 60.



Gültigkeit

Jugendticket und Top-Jugendticket für das auslaufende Schuljahr sind noch bis 15. September 2018 gültig. Mit dem Top-Jugendticket können SchülerInnen und Lehrlingen unter 24 Jahren alle Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nutzen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie etwa touristische Angebote oder die private WESTbahn, diese werden mit den Top-/Jugendtickets nicht abgedeckt.

Upgrade

Wurde das Ticket im Online-Shop erworben, so kann dort ein Top-Jugendticket gekauft werden, das einfache Jugendticket wird dann von VOR bzw. den Wiener Linien storniert und der Betrag von € 19,60 rücküberwiesen. Übrigens: Tickets die online gekauft wurden, sind gegen Verlust gesichert und können beliebig oft neu ausgedruckt oder auf das Handy geladen werden.

Tickets, die nicht im Online-Ticketshop gekauft wurden, können im VOR-ServiceCenter in der BahnhofCity Wien West upgegradet werden.



Weitere Informationen zu den Jugendtickets erhalten Sie auf www.vor.at sowie bei der VOR-Hotline unter 0800 22 23 24.

Anpassung des Top-Jugendtickets mit dem nächsten Schuljahr 2018/19



Das seit 2012 unverändert günstige Top-Jugendticket wird mit dem nächsten Schuljahr 2018/19 von € 60 auf € 70 angepasst. Somit ist das Top-Jugendticket für diesen Sommer das letzte Mal um den Aufpreis von € 40,40 bzw. um den Gesamtpreis von € 60 erhältlich.

Mittlerweile nutzen rund 280.000 junge Menschen das VOR Top-Jugendticket und sind damit für einen weiterhin unschlagbaren Preis 365 Tage im Jahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland öffentlich unterwegs – das macht auch nach der Tarifanpassung einen Preis von rund 19 Eurocent pro Tag aus!

