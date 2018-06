oe24 wird jetzt auch zur Gratis-Tageszeitung

Ab Freitag erscheint ÖSTERREICH weiter als Kauf-Tageszeitung, die Gratis-Ausgabe wird künftig "oe24" heißen

Wien (OTS) - oe24.at, das nach Unique Clients führende News-Portal in Österreich, das zuletzt mit oe24.TV und Radio ö24 sehr erfolgreiche mediale Weiterentwicklungen erfahren hat, wird jetzt auch zur Tageszeitung.

Ab kommenden Freitag, 29. Juni, wird die tägliche Gratis-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH unter dem Titel "oe24" erscheinen. Mit einer vertriebenen Auflage von 521.000 Exemplaren wird die neue Gratis-Zeitung "oe24" damit auf Anhieb zur drittstärksten Tageszeitung in Österreich.

oe24-Geschäftsführer Niki Fellner: "Unser Ziel ist es, die online bereits führende und zuletzt im Fernsehbereich so erfolgreich gestartete Marke "oe24" in der Mediengruppe ÖSTERREICH auch mit einer eigenen Print-Marke auszustatten. Damit wird "oe24" zur ersten Medien-Marke in Österreich, die in allen Medien-Angeboten - Online, Print, Radio und lineares Fernsehen - gleich stark vertreten sein wird. Das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der neuen cross-medialen Werbemöglichkeiten - und damit auch ein wichtiger Schritt für unsere Kunden."

"oe24" wird als Gratis-Tageszeitung (Erscheinungsweise: Montag -Freitag) ab 1. Juli auch in der Media-Analyse und in der Österreichischen Auflagenkontrolle ausgewiesen und kontrolliert werden. Die Gesamt-Reichweite und Gesamt-Auflage der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH (Montag - Sonntag) und der Gratis-Tageszeitung "oe24" wird künftig sowohl in der Media-Analyse als auch in der Auflagenkontrolle in einer ÖSTERREICH/oe24-Kombi abgebildet werden.

