Neue Seminare im MAIN5 Institute ab dem zweiten Halbjahr 2018

Frankfurt am Main (ots) - Das MAIN5 Institute für Führungskräfte der Pharmaindustrie baut das Seminarprogramm essentiell mit vier weiteren Business Seminaren aus. Das neue Angebot ist ab September 2018 buchbar. Es ergänzt nahtlos die beiden Seminare zum erfolgreichen Umgang mit einer wachsenden Komplexität im Pharma-Kontext und zum Managementsystem BPM im GxP Umfeld.

Flankiert vom ganzheitlichen MAIN5-Ansatz sind auch die neuen Seminarthemen des MAIN5 Institutes an den sechs Polen Strategie, Prozesse, Strukturen, Systeme, Menschen und Kultur ausgerichtet. Mit dem Thema "Selbstreflexion und Meditation für Fach- und Führungskräfte" bietet MAIN5 Institute als erstes Unternehmen ein Seminar dieser Art speziell für die Pharma-Branche an. Mit dem Praxis-Seminar "Change Management im Pharma-Umfeld - Veränderungen erfolgreich gestalten" werden den Teilnehmern Wege aufgezeigt, auf Veränderungen in den pharmazeutischen Unternehmen angemessen zu reagieren. Mit dem Themenschwerpunkt "Pharma Management Skills" schlägt MAIN5 Institute eine Brücke zwischen einer anspruchsvollen fachlichen und einer menschlich sensiblen Managementebene. Ab 2019 wird das vierte Seminar "Digitalisierung in Life Science - Bereiten Sie sich auf zukünftige Herausforderungen vor" angeboten. Die Besonderheit und der Vorteil von MAIN5-Seminaren liegt in der exklusiven Ausrichtung auf die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. Mit dem erweiterten Seminarangebot fokussiert sich MAIN5 Institute weiter auf seine Unternehmensentwicklung in dieser ausgewählten Nische.

Über MAIN5

Das 2013 gegründete Management Consulting Unternehmen MAIN5 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist auf die Strategie-, Prozess- und Lösungsberatung internationaler Life Science Unternehmen in seinen regulatorischen Unternehmensbereichen R&D, Regulatory Affairs und Quality Management fokussiert. Die Berater von MAIN5 kombinieren ihre methodischen und systemischen Vorgehensweisen mit einer langjährigen Industrieerfahrung und führen so komplexe Vorhaben Ihrer führenden Industriekunden zu nachhaltiger Akzeptanz und einem ganzheitlichen Erfolg. Unter MAIN5 Institute entwickelt und begleitet das Unternehmen Fach- und Führungskräften aus wissens- und forschungsintensiven Unternehmensbereichen auf Ihrem Karrierepfad in der Life Science Industrie.

