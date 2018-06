Evelyn Regner (SPÖ): Konzerne müssen in ganz Europa ihre Steuern zahlen

Ob Würstelstand oder Onlineriese – wir wollen eine Europäische Union, in der alle ihren fairen Beitrag leisten stellvertretende Vorsitzende der SPÖ Brüssel und Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament Evelyn Regner

Wien (OTS/SPW) - In elf Monaten, am 26. Mai 2019, wählt Österreich ein neues Europaparlament. Deshalb liefert die SPÖ Sektion Brüssel monatlich Analysen und Fakten zu verschiedenen EU-Themen. Diesmal zur Steuergerechtigkeit. „ Ob Würstelstand oder Onlineriese – wir wollen eine Europäische Union, in der alle ihren fairen Beitrag leisten “, sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPÖ Brüssel und Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament Evelyn Regner.

„Würden Konzerne in Österreich ihre Steuern zahlen und auf Steuertricks verzichten, dann wären die Einnahmen durch die Körperschaftssteuer um 13 Prozent höher. Dieses Geld fehlt in den Staatskassen: Damit könnten wir die Mindestsicherung aufrechterhalten oder die Langzeitpflege vernünftig finanzieren. Die Vorschläge für ein steuergerechtes Europa liegen am Tisch. Steuertransparenz soll Konzerne dazu verpflichten, offenzulegen, wo sie ihre Steuern zahlen und wo nicht. Und so sperrig es klingt: mit der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (CCCTB) werden Unternehmen dazu gezwungen, dort ihre Steuern zu zahlen, wo die Gewinne erwirtschaftet werden. Beide Instrumente, mit denen man den Steuertricksern das Handwerk legen kann, werden unter anderem von der österreichischen Regierung im Rat blockiert. Anstatt unser Sozialsystem mit der Einführung der 60-Stunden-Woche weiter gegen die Wand zu fahren, fordern wir von der Kurz-Strache Regierung, dass sie sich endlich auf die Seite der SteuerzahlerInnen stellt. In den nächsten sechs Monaten muss Österreich mit dem Ratsvorsitz eine Vorreiterrolle einnehmen“, betont Evelyn Regner.

Durch Steuertricks und Steuerflucht entsteht alleine für die EU ein Schaden von 1.000 Milliarden Euro pro Jahr. Die größten Steuertrickser hat kontrast.at gut zusammengefasst:

https://kontrast.at/12-firmen-groessten-steuertrickser-eu/

Der nächste Countdown der SPÖ Sektion Brüssel erscheint am 26. Juli.

