ARBÖ: Ferienbeginn bringt großes Stauwochenende!

Schulschluss und Ferienbeginn Teil 1. Zusätzlich starten auch die ersten Deutschen Bundesländer in die schulfreie Zeit.

Wien (OTS) - Der Sommerstart wird uns etwas vom nasskühlen Wetter vermiest. Während wochentags meist nur regnerische 20 Grad auf uns warten, zeigt sich zumindest das Wochenende wieder etwas freundlicher. Laut derzeitiger Wettervorhersagen dürften sich mit Samstag die Temperaturen wieder nach oben bewegen.

Das trifft sich für die Schüler aus Niederösterreich, dem Burgenland und aus Wien natürlich mehr als hervorragend. Denn kaum halten sie an diesem Freitag das schwererarbeitete Zeugnis in Händen, geht es für viele auch schon in Richtung Süden. Dazu gesellen sich auch zahlreiche Urlauber aus Deutschland, denn auch in Bremen, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt beginnen die Sommerferien. Staus und stundenlange Wartezeiten sind deshalb bereits am Freitagnachmittag vorprogrammiert. Vor allem auf den Wiener Stadtausfahrten, der Altmannsdorfer Straße, der Triester Straße, der Westausfahrt und auf den Stadtautobahnen (Südosttangente, Donauuferautobahn, Ostautobahn), sowie der Südautobahn scheinen lange Verzögerungen beinahe unvermeidlich.

Auch am Samstag ist definitiv mit langen Wartezeiten im Fahrzeug zu rechnen. „Die Staus auf den Transitrouten im Westen Österreichs werden auch die stärksten Nerven massiv strapazieren“, so Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. Besonders oft dürfte in den Stauberichten die Brennerautobahn (A13), die Inntalautobahn (A12) und die Fernpassstraße (B179) aufscheinen. Viel Geduld wird auch aufgrund der Polizeikontrollen an den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden in Tirol und am Grenzübertritt Walserberg in Salzburg erforderlich sein. Am Sonntag wird sich ein ähnliches Bild auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich zeigen, weshalb der ARBÖ Informationsdienst dringend empfiehlt, die Urlaubsfahrt zu atypischen Zeiten zu beginnen. Fahren Sie dann, wenn andere rasten. Überqueren Sie die Grenzen wenn andere schlafen.

Der ARBÖ Tipp: Packen Sie ausreichend Getränke ein. Spielsachen für die Kinder erhöhen das allgemeine Fahrvergnügen. Vergessen Sie nicht spätestens alle zwei bis 3 Stunden eine Pause einzulegen. Vertreten Sie sich die Beine und bringen Sie Ihren Kreislauf wieder in Schwung.

