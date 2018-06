Kennedy Lewis Investment Management stellt ehemaligen CarVal President und CIO, John Brice, ein

New York (ots/PRNewswire) - Kennedy Lewis Investment Management LLC ("KLIM"), eine führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, gab heute bekannt, dass John Brice dem Unternehmen als Chairman beigetreten ist. Er wird zusammen mit dem Vorstand von KLIM und deren Mitbegründer David Chene und Darren Richman an strategischen Initiativen arbeiten. Herr Brice ist als Mitbegründer, President und CIO von CarVal Investors LLC ("CarVal"), einer Firma, die er aus dem Stand heraus zu einer der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften der Branche entwickelte, ein anerkannter Branchenführer.

"Wir freuen uns sehr über die Mitarbeit von John in unserem wachsenden Team. Als gerade neu gegründetes Unternehmen können wir von seiner 30-jährigen Erfahrung bei Investitionen in verschiedenen Regionen, Märkten und Sektoren profitieren", so David Chene. "Wir werden weiterhin neue und innovative Marktchancen in einer Vielzahl von Sektoren verfolgen und seine kundenorientierte Philosophie und seine Erfolgsgeschichte machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Teams. Ich habe in der Vergangenheit eng mit John zusammengearbeitet und wir haben das Glück, ihn an Bord zu haben und ihn in der Firma willkommen zu heißen."

Herr Brice, der während seiner Zeit bei CarVal alle globalen Investitionstätigkeiten betreute, war führend am Wachstum des Unternehmens auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen beteiligt und lieferte als CIO des Unternehmens stets Spitzenrenditen pro Quartil. "Ich freue mich sehr auf den Beitritt zu dem aufstrebenden Team von Kennedy Lewis. In dieser Branche sind Menschen der Schlüssel zum Erfolg. Zwar wurde die Firma erst vor kurzem gegründet, aber ihre Prinzipien haben eine Geschichte des Erfolgs, der Integrität und der Innovation", so Herr Brice. "Zusammen mit David und Darren werden wir bei Kennedy Lewis die Sourcing-Fähigkeiten erweitern, die Kundenbindung und das Kundenwachstum bei sich entwickelnden Kreditmärkten verbessern und zukünftige Investitionsmöglichkeiten erschließen. Es ist ein Vergnügen, einem Team von fähigen Menschen beizutreten, vor allem, weil ich mit vielen in der Vergangenheit bereits eng zusammengearbeitet hatte." Mehrere leitende Angestellte von KLIM arbeiteten während seiner 14-jährigen Tätigkeit bei CarVal direkt mit Herrn Brice zusammen.

Herr Brice ist Brite. Er ist Wirtschaftsprüfer und hat einen BSc in Wirtschaftswissenschaften der Universität Cardiff.

Informationen zu KLIM

Kennedy Lewis wurde 2017 von David Chene und Darren Richman gegründet. Ihr Schwerpunkt liegt auf Mittelstandskrediten, die von Distressed Opportunities bis hin zu Wachstumskapitalanlagen reichen. Herr Chene war zuvor Leiter der US Corporate Securities bei CarVal und Herr Richman war Leitender Geschäftsführer, Globaler Forschungsleiter und Mitglied des Anlageausschusses bei GSO Capital, der Kreditabteilung der Blackstone Group. Herr Chene und Herr Richman hatten bereits vor ihrer Tätigkeit bei CarVal bzw. GSO zusammengearbeitet.

