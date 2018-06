NEOS Wien/Wiederkehr: Schulen brauchen dringend die 100 versprochenen Sozialarbeiter und Psychologen

Bildungssprecher Wiederkehr: „Rot-Grün hat den Schulen im Regierungsprogram 100 psychosoziale Kräfte versprochen, doch bislang wurden nur 14 zusätzliche Psychologen eingestellt.“

Wien (OTS) - „Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer wagen sich an die Öffentlichkeit und berichten von der dramatischen Situation, in der sich zahlreiche Schulen in Wien befinden. Die Pädagogen sind mit riesigen Herausforderungen konfrontiert aber von der Politik werden sie damit völlig alleine gelassen. Von den 100 zusätzlichen psychosozialen Vollzeitkräften, die Rot-Grün beim Regierungsantritt versprochen hat, wurden bisher nur 14 eingestellt“, berichtet NEOS Wien Bildungssprecher Christoph Wiederkehr in der heutigen Budget-Debatte.

„Dabei wären Schulsozialarbeiter und -psychologen eine effektive Sofortmaßnahme, um die Lehrer zu unterstützen, denn Schwierigkeiten in der Schule entstehen nicht nur durch mangelnde Deutschkenntnisse. Das zusätzliche Fachpersonal könnte die Lehrerinnen bei Themen wie Mobbing, Gewalt und Drop-out-Gefahr entlasten. Die Stadtregierung muss ihr Versprechen endlich einlösen und rasch die 100 Vollzeitäquivalente anstellen“, schließt Wiederkehr.

