FP-Guggenbichler: Causa Semmelweis-Areal ist Bewährungsprobe für Ludwig

Stadt muss sich aktiv für Rückabwicklung des Kaufvertrags einsetzen

Wien (OTS) - Man kann es nur als „Nacht-und-Nebel-Aktion“ der Stadt bezeichnen, als man 2012 drei Pavillons am Semmelweis-Areal um rund 100 Millionen unter dem Marktwert an die Amadeus Vienna Campus Eigentümergesellschaft verkauft hat. „Die einzigen Auflagen der Stadt waren, dass man das Vorkaufsrecht behält und dass der neue Besitzer die Immobilie ausschließlich zu Bildungszwecken nutzen müsse“, fasst der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Währing, Ing. Udo Guggenbichler, den Verkauf der Pavillons am Semmelweis-Areal um 14,2 Millionen Euro zusammen.

„Die Folgen dieses Deals bekommt die verantwortliche Stadtregierung nun zu spüren“, führt Guggenbichler weiter aus. Da die Zinsen vom Eigentümer nicht bezahlt werden können, winkt nun die Versteigerung der Immobilien, mit der auch das Vorkaufsrecht der Stadt ein jähes Ende finden würde. „Doch damit nicht genug. Durch die Versteigerung würde Schätzungen zufolge ein Gewinn von 60,8 Millionen Euro für den Eigentümer winken – die Stadt würde aber keinen Cent davon sehen“, weiß Guggenbichler. Ob die einst von der Stadt festgelegte Vereinbarung der Zweckwidmung bestehen bleiben würde, ist Juristen zufolge strittig.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass der aktuelle Eigentümer Amadeus Campus einen fetten Gewinn mit der anstehenden Versteigerung erzielen würde, die Stadt aber lediglich die Möglichkeit hätte, den bestehenden Vertrag rückabzuwickeln. Dafür müsste die rot-grüne Rathauskoalition allerdings aktiv werden. „Der neue SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hätte zum ersten Mal die Möglichkeit, zu beweisen, dass er im Vergleich zu seinem Vorgänger jene Versprechen hält, die er vor seiner Amtseinführung gemacht hat. Ob Ludwig allerdings den Mut haben wird, sich gegen das rote System zu stellen und tatsächlich Politik im Interesse der Wienerinnen und Wiener zu betreiben, ist eher unwahrscheinlich“, zeigt sich Guggenbichler realistisch. (Schluss) akra

