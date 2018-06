„fidelio“ zeigt NÖ-Bundespreisträgerkonzert „prima la musica“

Der digitale Klassik-Treffpunkt streamt das Konzert live aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich am 26. Juni um 18.00 Uhr

Wien (OTS) - „prima la musica“ ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb und richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren und am musikalischen Wettstreit haben. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der einzelnen Landeswettbewerbe werden zum Bundeswettbewerb eingeladen. Den Höhepunkt und Abschluss – das Bundespreisträgerkonzert – können Klassikfans live auf www.myfidelio.at mitverfolgen.

Die Besten der Besten aus Niederösterreich

Beim Bundespreisträgerkonzert „prima la musica“ im ORF-Landesstudio Niederösterreich präsentieren ausgewählte niederösterreichische Preisträger/innen Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Musikliebhaber dürfen sich u.a. auf stimmungsvolle Klänge der Ensembles „Bunte Mischung“, „Klaföniker“ und „PosaunenGeYamaha“ freuen, sowie auf Stücke der prämierten Preisträger Gabriel Rosensteiner (Violine), Luca Monschein (Klavier), Anna Urban (Gitarre), Pia Wanek (Kontrabass), Paloma Bharucha (Violine), Daniel Radic (Gitarre), Anja Mittermüller (Gesang), Katharina Auer (Violine), Antonia Straka (Violoncello) und Jonas Langhammer (Klavier).

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

