Wr. Rechnungsabschluss – Novak (SPÖ): Wien investiert in die Menschen und ihre Zukunft

Die Stadt bilanziert positiv und bekennt sich dazu, schwarz-blaue Unmenschlichkeit wettzumachen

Wien (OTS/SPW-K) - Im heutigen Wiener Gemeinderat ging Abgeordnete Barbara Novak (SPÖ) näher auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Stadtregierung ein: „Wir profitieren davon, dass die Wirtschaft wächst. Das zieht sich durch den gesamten Rechnungsabschluss, der überaus positiv für Wien ist. Ich weiß daher nicht, ob die Opposition inhaltliche Kritik übt oder ihr übliches Ritual durchzieht.“

Novak bedankte sich explizit bei der Sozialpartnerschaft und damit einem „Dorn im Auge der Bundesregierung“. Überhaupt bildet das Wiener Budget einen starken, sozialen Kontrapunkt zur Politik von Schwarz-Blau. Etwa im Sozialbudget: „Wenn keine Maßnahmen mehr greifen, wenn die Wirtschaft auslässt, dann helfen wir denen, die nichts mehr haben und denen es nicht gut geht“, bekannte sich Novak zu den Investitionen im Sozialbereich. „Wir nehmen mehr Geld in die Hand, weil es notwendig ist!“

Dasselbe gilt für den Gesundheitsbereich. Prävention, Vorsorge und akute Behandlung müssen für alle gewährleistet sein, unabhängig von ihrem Einkommen. Ein großer Teil betrifft auch die Pflege, insbesondere Wohnheime für PensionistInnen. „Nur in Wien hängt die Pflege und Versorgung nicht davon ab, wie viel Geld man dafür zur Verfügung hat“, so Novak.

Zwtl.: Politik für eine sichere Zukunft statt Politik am Rücken der Menschen =

Gleich viel Bedeutung misst Rot-Grün der Bildungspolitik zu. „Bildung heißt, in die Zukunft zu investieren“, betont Novak. „Eine qualitätsvolle Kindergartenbetreuung ist uns 800 Millionen Euro wert. Eine, die nicht zu Mittag zu Ende ist. Wir sorgen dafür, dass es auch für Alleinerziehende möglich ist, einen Beruf auszuüben. Wir setzen hohe pädagogische Standards, um soziale Faktoren auszugleichen.“ Auch im geförderten Wohnbau ist Wien seit Jahren internationale Vorreiterin. „Wien wächst. Dafür braucht es eine qualitativ hochstehende Verwaltung. Dafür braucht es Personal“, bekennt sich Novak auch zu den Investitionen in die MitarbeiterInnen der Stadt.

Insgesamt muss Wien etlichen Schaden wieder gutmachen, den die Bundesregierung schon im ersten halben Jahr ihrer Amtszeit angerichtet hat. „45.000 Kinder werden in Wien betroffen sein, wenn Schwarz-Blau sagt: ‚Die Mindestsicherung ist zu hoch.’ Das Aus für die Aktion 20.000 und den Beschäftigungsbonus drängt über 50-Jährige aus dem Arbeitsmarkt. Das ist Politik auf dem Rücken der Menschen“, kritisiert Novak und bekräftigt: „Die Bedürfnisse der Menschen sind Schwarz-Blau vollkommen egal!“ Wien sorgt zum Beispiel mit der Wirtschaftsagentur und dem waff für Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt. „Das geschieht in Abstimmung mit den Sozialpartnern“, erklärt die SP-Abgeordnete. „Dafür danke ich ihnen!“

Auch für das nächste Budget hat Novak schon erste Pläne: „Wir werden uns genau überlegen, wo wir das Geld herbekommen, das die Bundesregierung den Menschen wegnimmt. Für die Kinderbetreuung. Für die Mindestsicherung. Für eine bessere Gesundheit jener Menschen, die unter einer 60-Stunden-Woche leidet. Für die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Der Rechnungsabschluss zeigt: Wien ist auf einem guten Weg.“

