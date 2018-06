Konferenz zu digitaler Bildung startet in Linz

Open Conference on Computer in Education (OCCE) macht Linz von 25. bis 28.6.2018 zum Treffpunkt für digitale Bildung

Linz (OTS) - "Empowering Learners for Life in the Digital Age“ – unter diesem Motto steht die OCCE 2018, die von 25. Bis 28. Juni im Landeskulturzentrum Ursulinenhof in Linz stattfindet. Die OCCE 2018 wird von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) www.ocg.at organisiert und findet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) statt. http://occe.2018.ocg.at

Nach 25 Jahren kehrt die jährlich stattfindende Tagung der IFIP (International Federation for Information Processing) damit wieder nach Österreich zurück. Erwartet werden bei der OCCE 2018 rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Wissenschaftler aus aller Welt, Lehrer, Vertreter von Bildungs-Institutionen und Industrie sowie Schüler, die ausgesuchte Projekte präsentieren.

Wissenschaftler aus aller Welt werden bei der OCCE die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich digitale Bildung präsentieren. Höhepunkte der OCCE 2018 sind die Vorträge der Keynote-Sprecher Mireille Betrancourt, Univ.-Prof. für Informationstechnologie und Lernprozess an der Universität von Genua/Italien (am 26.6.), Gerfried Stocker, seit 1995 Leiter des Ars Electronic Center in Linz (am 27.6.) sowie Amina Charania, Professor am Centre for Education Innovation and Action Research in Mumbai/Indien (am28.6.). Im Mittelpunkt von Betrancourts Keynote steht das zentrale Thema, wie es gelingen kann, sowohl Lehrer als auch Schüler für das Lernen im digitalen Zeitalter zu befähigen.

Österreich-spezifisches Programm

Neben dem umfangreichen wissenschaftlichen internationalen Konferenzprogramm gibt es auch ein Österreich-spezifisches Programm rund um digitale Bildung. Bei der Eröffnung wird Heidrun Strohmeyer, Gruppenleiterin IT des BMBWF, die aktuelle Bildungsstrategie der Regierung skizzieren.

„Digitale Bildung funktioniert nur dann, wenn alle Komponenten wie Lehrinhalte, Lehrer-Ausbildung, Lehrangebote und IT-Infrastruktur zusammenpassen“, fasst Ronald Bieber, Generalsekretär der OCG, zusammen. Bereits 2016 hat die OCG dazu ihre umfassende Strategie Bildung 4.0 präsentiert. Bildung 4.0 basiert auf drei Säulen: Informatik, IKT-Anwendungskompetenz und Medienbildung. All diese Aspekte müssen in den Schulunterricht einfließen. „Vor allem die Lehrer-Ausbildung ist uns ein ganz großes Anliegen, denn die Lehrer sind diejenigen, die in der Umsetzung die zentrale Schlüsselposition einnehmen“, betont Bieber. In Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung können Lehrer (Multiplikatoren bzw. bereits mit dem Thema digitale Bildung befasst oder Mitglied bei eEducation Austria) kostenlos an der Konferenz teilnehmen.

Am Eröffnungstag werden im Plenum sieben österreichische Projekte rund um digitale Bildung präsentiert. Gezeigt wird u.a. die eEducation Initiative des BMBWF, das neue Modul ECDL-Computing aus dem internationalen ECDL Programm (Europäischer Computer Führerschein), das Leistungsangebot der Education Group für oberösterreichische Lehrer oder Möglichkeiten mit der Mathematik App GeoGebra.

Daneben wird an jedem der folgenden Konferenztage ein Österreich Panel geboten:

26.6.2018: IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) in der beruflich fokussierten schulischen Ausbildung

27.6.2018: IKT-Implementierungsstrategien im Bildungssystem

28.6.2018: Inklusion, Fairness und Barrierefreiheit mit unterstützenden Technologien

Ausstellung auf der OCCE

Zusätzlich zum Konferenzprogramm wird es auch eine Ausstellung geben. Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) präsentiert auf der OCCE auf einem Stand ihr gesamtes Angebot für Schulen. Es reicht vom ECDL-Programm (Europäischer Computer Führerschein), über die Jugend-Wettbewerbe (Biber-der-Informatik, computer creativ wettbwerb, Informatik-Olympiade) bis hin unterschiedlichsten Coding-Angeboten für alle Altersstufen (aktuell: OCG Sommercamps). Speziell für Lehrer hat die OCG zudem zwei Coding-Workshops für Dienstag nachmittags organisiert:

Di, 26.6.2018, 14 bis 18 Uhr: ECDL Computing (Workshop inklusive Zertifikatstest)

Di, 26.6.2018, 14 bis 18 Uhr: SNAP! Workshop mit dem SNAP! Entwickler Jens Mönig

Daneben stellen u.a. die Education Group, die PH Linz, die Donau-Uni Krems, die TU Wien, A1, Stabilo, Promothean sowie RoboWunderkind aus. Das Linzer Unternehmen Fabasoft wird gemeinsam mit Schülern Robotik-Projekte zeigen. Schüler der HTL St. Pölten, der Europaschule aus Linz und des Franziskaner Gymnasiums aus Hall demonstrieren, wie digitale Bildung in der Praxis umgesetzt werden kann.

OCCE 2018, 25.6. bis 28.6.2018, Ursulinenhof Linz http://occe.2018.ocg.at

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Mag. Dr. Christine Wahlmüller-Schiller

+43 1 5120235-60

christine.wahlmueller @ ocg.at

www.ocg.at