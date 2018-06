Goldregen beim Bundeslehrlingswettbewerb der Konditoren 2018

Tirol holt Gold und Silber, Bronze geht an Wien

Wien (OTS) - Am 21.6.2018 fand der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der Konditoren im WIFI in Salzburg unter top Bedingungen statt. 17 Konditorinnen aus allen neun Bundesländern kreierten Kunstwerke aus Schokolade, Zucker und Marzipan. Die Teilnehmerinnen waren in Hochform und holten sich bisher nie da gewesene 10 Goldmedaillen. Sie zauberten großartige Kreationen in folgenden Kategorien: Aufsatztorten, Aufschnitt-Torten, Marzipanmodellierarbeiten, Pralinen und Stückdesserts.

Den Sieg holte sich die Tirolerin Anna Saurer vom Lehrbetrieb Cafe Munding Betriebs GmbH in Innsbruck. Der zweite Platz ging auch nach Tirol an Michelle Wechselberger vom Lehrbetrieb Kostner GmbH in Mayrhofen. Die Drittplatzierte kam aus Wien – Anjuta Bergmann vom Lehrbetrieb Konditorei Oberlaa. Die Wettbewerbsteilnehmerinnen erhielten insgesamt 10 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 2 Bronzemedaillen.

„Die Leistungen unseres talentierten Konditornachwuchses war einmal mehr herausragend. Wir können stolz sein, dass in Österreich auf so hohem Niveau gearbeitet wird", erklärt Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich und Innungsmeister der Konditoren Leo Jindrak stolz.

Die österreichischen Meisterbetriebe der KonditorInnen sind wichtige Ausbildner im Lebensmittelbereich und die Qualität der Ausbildung kann die österreichische Konditorenjugend auch international äußerst erfolgreich zeigen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Staatsmeisterschaft der Konditoren, welche die Vorausscheidung für die WorldSkills darstellt, dieses Jahr von 20.-22. Oktober 2018 in der Berufsschule in Baden stattfindet. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und hoffen darauf, vielleicht auch die eine oder andere Bundeslehrlingswettbewerbsteilnehmerin wieder anzutreffen. (PWK467/US)

