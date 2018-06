Glühende VerehrerInnen

DIE UMWELTBERATUNG zeigt, wo Glühwürmchen leuchten und wie sie gefördert werden können

Wien (OTS) - An lauen Sommerabenden erfreuen die Glühwürmchen mit romantischem Leuchten unsere Herzen. Und nebenbei beseitigen die Glühwürmchenlarven ziemlich brutal die Schnecken im Garten. DIE UMWELTBERATUNG hat Tipps zur Förderung von Glühwürmchen und einen Überblick, wo es romantische Beleuchtung durch diese faszinierenden Lebewesen gibt. Informationen auf www.umweltberatung.at/gluehwuermchen.

Kleine, leuchtende Punkte fliegen durchs Dunkel oder sitzen in Erwartung einer Liebesnacht im Gras: Glühwürmchen auf PartnerInnensuche. Sie brauchen vielfältige strukturierte Landschaften für ihre „Sommerromanzen“. „Glühwürmchen benötigen naturnahe, extensiv bewirtschaftete Flächen zum Überleben – in Parks und landwirtschaftlichen Flächen genauso wie in Gärten. Wenn sie leuchten, ist das ein Hinweis auf natürliche Vielfalt“, sagt Mag.a Sophie Jäger-Katzmann, Biologin von DIE UMWELTBERATUNG. Glühwürmchen sind an Waldrändern, in Gebüschen und Weinbergen zu finden. Sie leben in vielfältig gestalteten Parks und auf Bahnböschungen, in ungedüngten Wiesen und auch auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen, den Brachflächen.

Leuchtende Schneckenvertilger

Glühwürmchen sind nicht nur schön zu beobachten, sie machen sich auch im Naturgarten sehr nützlich. Glühwürmchenlarven vertilgen verschiedene Arten von Schnecken. Die erwachsenen Glühwürmchen fressen nichts mehr, sondern leben nur von „Luft und Liebe“.

Glühwürmchen im Garten unterstützen

auf chemisch-synthetische Schädlingsbekämpfung, Unkrautvernichtung und Schneckenkorn verzichten

Gemüsepflanzen und empfindliche Blumen durch Schneckenzaun statt Schneckenkorn schützen

ein Mosaik von Kleinstrukturen schaffen, z. B. Wiesen und Laubhecken, Trockensteinmauern, Steinhaufen und Asthaufen sowie offene Flächen

auf mineralischen Dünger verzichten

Blumenwiesen, Krautsäume und Wildkräuterstreifen entlang von Hecken, Kanten, unter Bäumen und an Gartenrändern stehenlassen

Information

Informationen über die Lebensweise der Glühwürmchen und Tipps zum Erhalt ihrer Lebensräume und zum Schaffen glühwürmchenfreundlicher Strukturen in Gärten bietet DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/glu.

Eine Liste der Standorte, an denen Glühwürmchen beobachtet werden können, ist auf www.umweltberatung.at/gluehwuermchen zu finden.

DIE UMWELTBERATUNG freut sich über die Meldung neuer Glühwürmchenstandorte per E-Mail an service @ umweltberatung.at.

Unter Tel. 01 803 32 32 bietet DIE UMWELTBERATUNG individuelle Beratung zum naturnahen Gärtnern.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22.

