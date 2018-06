„ORF III Kulturdienstag“: Hohenlohe auf Schloss Halbturn und Schloss Hof – in „Herrensitze“ und „Aus dem Rahmen“

Außerdem: „Kottan ermittelt: Kansas City“, „Düringer spielt Dürflinger“ im „Sommerkabarett“, Cesár Sampson in den „ORF III Künstlergesprächen“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 26. Juni 2018, führt Karl Hohenlohe in einer neuen Folge der ORF-III-Reihe „Herrensitze“ nach Schloss Halbturn. Zuvor steht eine neue Ausgabe der „ORF III Künstlergespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf dem Programm. Zu Gast bei Ani Gülgün-Mayr ist diesmal Song-Contest-Dritter Cesár Sampson. Im Interview spricht der Sänger über den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Zudem erzählt er, wie ihn die Arbeit mit behinderten Menschen geprägt hat und warum er mit Anfeindungen gegen seine Person humorvoll umgeht.

Im Hauptabend präsentiert Karl Hohenlohe in der fünften Folge des ORF-III-Sechsteilers „Herrensitze: So jagte Maria Theresia“ das „Schloss Halbturn“ (20.15 Uhr). Maria Theresias Vater Karl VI. besaß seinerzeit dieses Barockjuwel, Maria Theresia schenkte das Haus später an ihren Mann Franz Stephan weiter. Der Prachtbau hat eine wechselvolle Besitzergeschichte hinter sich. Einer von ihnen war Erzherzog Albrecht, der die Albertina-Sammlung aufgebaut hat. Philippa Gräfin Königsegg, geborene Waldburg-Zeil, sowie Markus Graf Königsegg führen heute Schloss Halbturn, zu dem auch ein Weinbaugebiet und eine Schlosskellerei gehören. Karl Hohenlohe geben sie über die Historie ihres Hauses Auskunft.

Danach führt Hohenlohe in ein anderes Jagdanwesen: In „Aus dem Rahmen“ erkundet er „Schloss Hof – Das barocke Jagdschloss Prinz Eugens“ (21.05 Uhr). Hinter sieben abfallenden Gartenterrassen, exotischen Orangerien und üppigen Prunkappartements verbirgt sich die Geschichte eines Herrenhauses, dessen zeitweilige Bewohnerinnen und Bewohner nicht erlesener hätten sein können. Das größte der sieben Marchfeldschlösser diente schon Prinz Eugen von Savoyen als Sitz zur Jagd und Ort barocken Lustwandelns; Maria Theresia vermählte ihre Lieblingstochter in der bescheidenen Schlosskapelle und Joseph II. gestaltete die Anlage nach seinen Vorstellungen um. Karl Hohenlohe begibt sich in dieser Folge zur Sommerfrische aufs Land, erkundet barocke Gartenkunst und besichtigt die neueste Ausstellung rund um das Thema Kulinarik.

Anschließend zeigt ORF III „Kottan ermittelt: Kansas City“ (21.55 Uhr). Jimmy Tamek (Wolfgang Reinbacher) ist ein begeisterter Speedway-Narr, der vollends im Motorsport seine Leidenschaft gefunden hat. Dabei entgeht ihm, dass das Zusammenleben mit seiner Frau Herma (Dagmar Schwarz) in letzter Zeit mehr als zu wünschen übrig lässt. Sie packt ihre Sachen und zieht zu Herbert Maroltinger (Hanno Pöschl) – ausgerechnet zum Speedway-Meister des Vorjahres. Das schmerzt und plötzlich stirbt Maroltinger beim nächsten Rennen nach einem mysteriösen Unfall. Logisch, dass der Verdacht sofort auf Jimmy fällt, aber war er es wirklich? Kottans (Lukas Resetarits) Spürsinn ist gefragt.

Im „Sommerkabarett“ ist zum Abschluss des Abends das Düringer-Programm „Düringer spielt Dürflinger“ (23.00 Uhr) zu sehen. Darin schlüpft der Kabarettist in die Rolle eines Wiener Edelprolos, der ein großes Vorbild hat: Roland Düringer höchstpersönlich.

