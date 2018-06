Durch den Sommer mit dem „okidoki“-Programm in ORF eins

Ab 8. Juli mit „Hallo okidoki“, „Tolle Tiere“ und vielem mehr

Wien (OTS) - Mit dem „okidoki“-Kinderprogramm durch einen abwechslungsreichen Sommer: Ab Samstag, dem 14. Juli 2018, sorgt Kater Kurt bei „Hallo okidoki“, immer samstags und sonntags ab 8.00 bzw. 8.20 Uhr in ORF eins, mit verrückten Ideen für viel Spaß. Jeweils Sonntag um 8.25 Uhr gibt es in neuen Folgen von „Tolle Tiere“ viel Wissenswertes. Außerdem sorgen „Servus Kasperl“, „Helmi“, „ABC Bär“, „Knall Genial“, „1, 2 oder 3“, „Tom Turbo“, die „Trickfabrik“ und das lila Wildschwein Franz Ferdinand den ganzen Sommer lang für ein spannendes „okidoki“-Wochenendprogramm. Von Montag bis Freitag gibt es ab 9. Juli u. a. Spannendes bei der „Rätselburg“ und Musikalisches bei „Freddy und die wilden Käfer“. Wer ABC Bär und Co. live treffen möchte, hat bei „okidoki auf Tour“ österreichweit die Möglichkeit dazu. Außerdem neu im ORF-Kinderprogramm: Die norwegische Vorschulserie „Einfach Sol“, die ab 8. Juli jeweils am Sonntag um 6.50 Uhr auf dem Programm von ORF eins steht. Und auch „Disneys Liv und Maddie“ (jeweils Montag bis Freitag, um 7.30 Uhr) und „Ritter hoch 3“ (samstags um ca. 10.25 Uhr) starten ab 13. bzw. 28. Juli mit neuen Folgen in den Sommer.

„Tolle Tiere“: Mit neuen Folgen durch den Sommer

Immer sonntags um 8.25 Uhr gibt es neue Folgen des „okidoki“-Tiermagazins, präsentiert von Kater Kurt in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Schönbrunn. Bereits am Sonntag, dem 8. Juli, spürt Kater Kurt die Springbrunnen des Meeres auf: Wale. Auf der Safari vor der Haustüre zeigt Kater Kurt Tiere, die in Burgen mit bis zu 500.000 anderen Artgenossen zusammen leben. Und die Zooforscher Hannah und Diego versuchen herauszufinden, für welches Tier im Tiergarten Schönbrunn die Tierpfleger ein spezielles Schild als Schutz verwenden. Am 15. Juli klärt Kater Kurt unter anderem, welches Tier aus einem Kilometer Höhe winzige Mäuse ohne Fernglas erkennen kann und was man tun muss, damit die Katze gerne aufs Katzenklo geht, und hat natürlich viele weitere tolle Tiere im Gepäck.

Sommerliches „Hallo okidoki“ ab 14. Juli

Ab Samstag, dem 14. Juli, ab 8.00 Uhr (sonntags ab 8.20 Uhr) hat Kater Kurt im Sommer in „Hallo okidoki“ viel Verrücktes vor: 100 Berge besteigen, 231 Bücher lesen, fünfmal die Welt umrunden. Ob er das schafft? Bei seinen vielen Abenteuern sucht er sein Lieblingshandtuch „Müffi“, das unendlich stinkt, er möchte gerne Pfadfinder werden und plant sogar eine Weltreise nach Japan, Neuseeland und Island. Natürlich möchte Vielfraß Kurt nur Länder bereisen, die am Meer liegen und in denen er viel Fisch ergattern und fressen kann. Christina Karnicnik und Robert Steiner helfen ihm bei seinen Sommer-Abenteuern. „Hallo okidoki“ hat auch viele lustige Sommer-Spiele im Gepäck – vom Seilziehen bis zum Gummistiefel-Weitwerfen. Rasender Reporter Christoph muss sich vielen Herausforderungen stellen: Er versucht sich als Cheerleader und kommt beim „Wildsau Dirt Run“ außer Atem. Außerdem gibt es wie gewohnt spannende Buch-, Film-, und App-Tipps sowie lustige Spiele, bei denen es tolle, sommerliche Preise zu gewinnen gibt.

„okidoki auf Tour“ durch Österreich

Das beliebte ORF-Kinderprogramm geht mit „okidoki auf Tour“ auch heuer auf Österreich-Rundreise und ist zwischen Mai und Oktober im ganzen Land unterwegs. Das beliebte Event-Format bietet den Kindern den ganzen Tag lang Bewegung und Spaß: Vom „okidoki“-Spielezoo zum Austoben über die knifflige Rätsel-Rallye und die Geschicklichkeitsstationen bis hin zum Zusammentreffen mit den TV-Maskottchen. Mit dabei sind „Biene Maja & Willi“, „Heidi“ der „ABC Bär“, „Ritter Klapperkopf“ und „Pizza Poltergeist“ aus der „Rätselburg“, sowie das lila Wildschwein „Franz Ferdinand“. Weitere Infos dazu findet man unter http://okidoki.ORF.at und im ORF-Teletext auf Seite 361.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at