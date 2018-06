Eintritt frei: „Hietzinger Kammerkonzert“ am Dienstag

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der beliebten Musik-Reihe „Hietzinger Kammerkonzerte“ bringen am Dienstag, 26. Juni, vier ausgezeichnete Klassik-Musiker sowie ein vielversprechendes Talent ein anspruchsvolles Programm zu Gehör. Johannes Kostner und Robert Bauerstatter von den „Wiener Philharmonikern“ sowie Maria Stieger und Gundula Leitner interpretieren „Wunderbare Divertimenti für Streichquartett von Wolfgang Amadeus Mozart“. Die mit internationalen Auszeichnungen bedachte Laura Kostner (11 Jahre) trägt das Adagio in E-Dur für Violine vor. Veranstaltungsort ist der „Große Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Anfang des festlichen Konzertabends: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Das Projekt wird seitens des Bezirkes unterstützt. Auskünfte über kommende kulturelle Aktivitäten im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3: Telefon 4000/13 110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) bzw. E-Mail:

post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Hietzinger Kammerkonzerte:

www.hietzingerkammerkonzerte.com

Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing

